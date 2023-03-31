Şubatta dış ticaret açığı yüzde 51,4 arttı

TÜİK, şubat ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Verilere göre şubatta ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 18 milyar 635 milyon dolar, ithalat yüzde 10,1 artarak 30 milyar 714 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,4 artarak 7 milyar 980 milyon dolardan, 12 milyar 79 milyon dolara yükseldi.