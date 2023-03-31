İktidara yakın gazete duyurdu: Çalışan EYT'liler için asgari ücret artacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın ağabeyine ait olan Sabah gazetesinin aktardığına göre, Emekliliği tamamladıktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti (yüzde 7.5) 638 lira artacak.

İktidara yakın gazete duyurdu: Çalışan EYT'liler için asgari ücret artacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete temmuzda artış sinyalinin ardından gözler temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında başvurular 1.5 milyonu geçerken, emekli olup çalışmaya devam edenlerin asgari ücreti de artacak. Emekliliği tamamladıktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti (yüzde 7.5) 638 lira yükselecek.

Asgari ücretten gelir, damga vergisi kaldırırken, sadece sigorta primi işçi hissesi kesintisi yapılıyor. Normal çalışanın sigorta primine tabi aylık ücretinden yüzde 15, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanın aylık ücretinden ise yüzde 7.5 kesinti yapılıyor. Asgari ücretle normal çalışan aylık 8 bin 506 lira net ücret alırken, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak asgari ücretle çalışan emekli çalışanın aylık net ücreti ise 9 bin 144 liraya denk geliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yılın başında yüzde 54.66 artışla net 8 bin 506 lira, brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücrette ara zamda 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Artışta yıllık enflasyon farkı, işverenin prim yükü gibi birçok unsur dikkate alınacak. Asgari ücret zammında yüzde 20, 30, 40 üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Yüzde 20'lik bir artış durumunda brüt 12 bin 10 lira, net 10 bin 200 lira, yüzde 30'luk artış durumunda net 11 bin 50 lira, brüt 13 bin 10 lira, yüzde 40 artış durumunda da net 11 bin 908 lira, brüt 14 bin 11 lira olacak.

Etiketler
EYT asgari ücret
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur korumalı mevduatta 'faiz üst sınırı' kaldırıldı
Kur korumalı mevduatta 'faiz üst sınırı' kaldırıldı
Merakla bekleniyordu ve karar çıktı! Emekli maaşlarına yeni zam
Merakla bekleniyordu ve karar çıktı! Emekli maaşlarına yeni zam
En çok aldatan 6 burç. Onlara güvenmek ve bağlanmak çok zor
En çok aldatan 6 burç. Onlara güvenmek ve bağlanmak çok zor
ÇOK OKUNANLAR
Dört adaylı ilk anketin sonucu açıklandı: 'Oy oranım yüzde 16' diyen Muharrem İnce'ye kötü haber! Dört adaylı ilk anketin sonucu açıklandı: 'Oy oranım yüzde 16' diyen Muharrem İnce'ye kötü haber!
İslam Memiş 'resmi olarak ilan edilecek' dedi: Masal bitti; büyük tufana hazırlık yapın! İslam Memiş 'resmi olarak ilan edilecek' dedi: Masal bitti; büyük tufana hazırlık yapın!
Asgari ücrette masadaki zam oranları ortaya çıktı: İşte Temmuz zammı sonrası olası asgari ücretler! Asgari ücrette masadaki zam oranları ortaya çıktı: İşte Temmuz zammı sonrası olası asgari ücretler!
Marmara için korkutan deprem uyarısı: 7 ili ve 50 ilçeyi vuracak! Marmara için korkutan deprem uyarısı: 7 ili ve 50 ilçeyi vuracak!
Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin adaylığına itirazların ayrıntısı ortaya çıktı Kılıçdaroğlu ve İnce'nin adaylığına itirazların ayrıntısı ortaya çıktı