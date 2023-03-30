Merakla bekleniyordu ve karar çıktı! Emekli maaşlarına yeni zam

NTV'de yer alan habere göre; En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarılacak.

TEMMUZ'DA YENİ ZAM

Öte yandan gelen bilgilere göre Temmuz 2023 tarihinde emekli, memur maaşlarıyla birlikte asgari ücrete de zam yapılacak.

OCAK ZAMMI TEPKİYE YOL AÇMIŞTI

Emekli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik zam kararı tepkilere yol açmıştı. Hükümet tepkilerin ardından geri adım atarak emekli maaşlarına yüzde 30 zam kararı almıştı.

En düşük emekli maaşıyla ilgili yeni bir düzenleme yapıldı ve en düşük emekli maaşı 7500 TL oldu.