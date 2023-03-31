Dolar/TL'de Fed dinginliği: Güçlü seyir sürüyor!
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarında şahin adımların sonuna yaklaşıldığına yönelik beklentilerle dolar/TL, yükselişe geçti.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizlikler devam etse de, bankanın mayıs ayındaki toplantıda 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik fiyatlamalar güç kazanmaya başladı.
Fed üyeleri dün yaptıkları sözle yönlendirmelerde faiz artışına kapıyı açık bırakırken, bugün ülkede açıklanacak makroekonomik verilerin para piyasalarındaki beklentileri önemli oranda etkilemesi bekleniyor.
DOLARDA SON DURUM
Bu gelişmelerle birlikte küresel piyasalarda, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin büyük oranda geride kalmasıyla dolar/TL, bankalararası piyasanın açılışında 19,20 seviyesinde işlem görüyor.
Dolar/TL, dün yüzde 0,2 artışla 19,17 TL'den işlem görmüştü.
GÖZLER TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNDA
Öte yandan, kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin bu akşam piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'ye ilişkin kredi değerlendirme raporunu açıklaması bekleniyor.
Kaynak: Gerçek Gündem