İstanbul'un zam şampiyonu soğan oldu

İstanbul'da martta önceki aya göre en çok soğanın fiyatı artarken, en fazla düşüş maç giriş bileti ücretinde oldu.

İstanbul'un zam şampiyonu soğan oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), mart ayında önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi’nde yer alan 242 ürünün 112’sinin perakende fiyatı artarken, 33 ürünün fiyatı düştü, 97 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Geçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan soğan yüzde 22,42 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 18,55 ile taze fasulye, yüzde 17,99 ile dana eti, yüzde 16,63 ile balık, sağlık ve kişisel harcamalar grubundan yüzde 15,96 ile ilaçlar, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 15,38 ile yemek odası takımı, gıda harcamaları grubundan yüzde 15,24 ile hazır çorbalar ve yüzde 14,16 ile tuz olarak belirlendi.

MAÇ BİLETİ UCUZLADI

Geçen ay konut kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yer alan maç giriş bileti ücreti yüzde 24,12 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 22,92 ile salatalık, yüzde 20,95 ile yeşil soğan, yüzde 17,50 ile patlıcan, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 17,17 ile porselen mutfak eşyası, gıda harcamaları grubundan yüzde 12,24 ile bakla, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 11,96 ile şehirler arası otobüs bileti ücreti ile gıda harcamaları grubundan yüzde 9,96 ile kabak olarak belirlendi.

Cildi yıpratıyor ve yoruyor! Cildi yaşlandıran 7 kritik hata Cildi yıpratıyor ve yoruyor! Cildi yaşlandıran 7 kritik hata
Bağırsakları makine gibi çalıştırıyor. Yararlı bakterileri çoğaltıyor Bağırsakları makine gibi çalıştırıyor. Yararlı bakterileri çoğaltıyor
Yeni iddia: Sigaraya dev zam geliyor, cep yakacak Yeni iddia: Sigaraya dev zam geliyor
Öncü gösterge kabul ediliyor: İstanbul'un enflasyonu belli oldu! İstanbul'un enflasyonu belli oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü isimler milletvekili adayı olmak için başvurdu Ünlü isimler milletvekili adayı olmak için başvurdu
20 yılın tüm seçimlerini bildi: TÜİK'in indikatörü, 14 Mayıs için ne diyor? TÜİK'in indikatörü, 14 Mayıs için ne diyor?
Meteoroloji'den 10 şehir için sarı kodlu uyarı: Kar ve yağmur geliyor! Meteoroloji'den 10 şehir için sarı kodlu uyarı
Onların içinde hiç kin yok! İşte en bağışlayıcı burçlar Onların içinde hiç kin yok! İşte en bağışlayıcı burçlar
Sabırları çok zorluyorlar! İşte en saygısız ve özensiz burçlar Sabırları çok zorluyorlar! İşte en saygısız ve özensiz burçlar