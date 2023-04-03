Prof. Dr. Naci Görür'den yeni uyarı: Deprem bölgesindeki veriler dikkatli bir şekilde incelenip ders çıkarılmalı

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerinin dikkatli bir şekilde incelenmesi uyarısında bulundu. Görür, "Tavsiyem yerbilimciler, jeoteknikciler, deprem mühendisleri, inşaatçılar, mimarlar, kent planlamacıları, belediye başkanları, halk, vb. bu bölgeyi çok dikkatli inceleyip ders çıkartsınlar" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerbilimciler, jeoteknikciler, deprem mühendisleri, inşaatçılar, mimarlar, kent planlamacıları, belediye başkanları ve vatandaşlara, depreme dayanıklı kentler oluştururken bilinçli olma çağrısında bulundu. "6 Şubat Deprem Bölgesine özel ihtimam gösterilmeli" diyen Görür'ün paylaşımı şöyle:

"6 Şubat Deprem Bölgesine özel ihtimam gösterilmeli. Kentlerin nasıl depreme hazırlanması gerektiği hususunda bütün veri ve bilgiler harabeye dönmüş bu deprem bölgesinde mevcut. Eğer onları dikkat lice inceler ve araştırırsak deprem dirençli kentler oluştururken neyi yapmamız, neyi yapmamamız gerektiği uygulamalı bir şekilde ortaya çıkar. Tavsiyem yerbilimciler, jeoteknikciler, deprem mühendisleri, inşaatçılar, mimarlar, kent planlamacıları, belediye başkanları, halk, vb. bu bölgeyi çok dikkatli inceleyip ders çıkartsınlar. Çıkartsınlar ki bundan sonra ülkemizde deprem dirençli kentler oluştururken daha bilinçli olalım. Sevgiyle"