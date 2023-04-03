Kahramanmaraş Valiliği: Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 10 mahallede sürecek

Kahramanmaraş Valiliği 10 mahallede daha yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının yarın da süreceğini duyurdu.

Kahramanmaraş Valiliği: Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 10 mahallede sürecek

Kahramanmaraş Valiliği, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde aciliyeti bulunan bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının yarın 10 mahallede süreceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan çalışmaların Onikişubat ilçesinde Ağcalı, Çukurhisar, Ilıca, Yolyanı, Yusuflar, Orhangazi, Hacı Bayram Veli, Mimar Sinan ve Oruç Reis ile Dulkadiroğlu ilçesinde Erkenez Mahallesi'nde devam edeceği belirtildi.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde acil yıkım kararı bulunan binalardan 24'ü yarın yıkılacak. İki ilçedeki yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına bina sakinleri istedikleri takdirde refakat edebilecek

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