'Seccade' anketi: 'Kılıçdaroğlu bilerek mi bastı?' diye soruldu, tablo net

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seccade üzerinde durduğu fotoğrafın AKP'liler tarafından sosyal medyada dolaşıma sokulması sonrası gelişen tartışma, iktidar kanadınca halen sürdürülmeye çalışılıyor.