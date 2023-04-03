'Seccade' anketi: 'Kılıçdaroğlu bilerek mi bastı?' diye soruldu, tablo net

Aksoy Araştırma'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerindeki fotoğrafıyla ilgili yaptığı anketin sonuçları ortaya çıktı. Buna göre 'toplum vicdanı, iftirayı kabul etmedi'.

Kemal Kılıçdaroğlu CHP anket
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'Seccade' anketi: 'Kılıçdaroğlu bilerek mi bastı?' diye soruldu, tablo net - Resim: 1

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seccade üzerinde durduğu fotoğrafın AKP'liler tarafından sosyal medyada dolaşıma sokulması sonrası gelişen tartışma, iktidar kanadınca halen sürdürülmeye çalışılıyor.

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'Seccade' anketi: 'Kılıçdaroğlu bilerek mi bastı?' diye soruldu, tablo net - Resim: 2

Aksoy Araştırma'nın kurucusu Ertan Aksoy, konuyla ilgili yaptıkları araştırmanın sonuçlarını Cumhuriyet'te yayınladı

Katılımcıların oy verdikleri partilere göre yanıtları şöyle oldu:

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'Seccade' anketi: 'Kılıçdaroğlu bilerek mi bastı?' diye soruldu, tablo net - Resim: 3

AKP

- 'Kemal Kılıçdaroğlu bilerek seccadeye basmıştır': Yüzde 55.8,

- 'Kemal Kılıçdaroğlu farkında olmadan seccadeye basmıştır': Yüzde 44.2

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'Seccade' anketi: 'Kılıçdaroğlu bilerek mi bastı?' diye soruldu, tablo net - Resim: 4

CHP

- 'Kemal Kılıçdaroğlu bilerek seccadeye basmıştır': Yüzde 4.8,

- 'Kemal Kılıçdaroğlu farkında olmadan seccadeye basmıştır': Yüzde 95.2

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