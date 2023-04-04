Yeni detaylar: Seccade odaya nasıl geldi?

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seccade üzerinde durduğu fotoğrafın AKP'liler tarafından sosyal medyada dolaşıma sokulması sonrası gelişen tartışma, iktidar kanadınca halen sürdürülmeye çalışılıyor.

Ana muhalefet partisi lideri yaşananlarla ilgili olarak "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum" dese de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Birileri seccadelerin üzerine ayakkabıları ile basabilir. Bunlar Pensilvanya'dan alıyor talimatı. Yapabilirler. Bunlara en güzel cevabı aziz milletim 14 Mayıs'ta verecektir" gibi sözlerle rakibine yüklenmeye devam etti.

Bu sırada Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, seccadelerin odaya nasıl geldiğini anlattı.

Söz konusu görüntülerdeki odada namaz kılan kişilerden biri olan eski AKP Milletvekili Dr. Azmi Ateş'i aradığını dile getiren gazeteci, şunları kaydetti:

"(...) Ateş, o gece karşıda Mimar Sinan Cami olduğu halde toplantının heyecanından dolayı insanların yöneticinin odasında namaz kıldıklarını ifade ederek şöyle dedi:

'Odaya gittiğimiz vakit seccadelerin yerde serili olduğunu gördük çünkü namaz kılan çıkıyordu ve bizde namazımızı kıldık seccadeleri toplamadan çıktık çünkü insanlar namaz kılmaya geliyordu. Namazı kıldık çıktık. Daha sonra odada fotoğraf çekimi yapılırken odada olmadığım için bir şey söyleyemem ama Kemal Kılıçdaroğlu ile Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaptığım dönemden tanışırım.

Kılıçdaroğlu o dönem bu komisyonun CHP’li dört üyesinden biriydi. Yolu bahtı açık olsun. Bir damla suda fırtına koparılıyor. Kutsallar üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum.'

Seccadeye ayakla basmanın gerçeği bu. (...)"

Yazının tamamı.