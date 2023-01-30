Kaymakamlık karar verdi, polis desteğe geldi: Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'ne tahliye

Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının okullarıyla bağının kopmaması ve üniversiteye katkısının devam etmesi amacıyla 4 bin 144 mezunun 2.5 milyon dolarlık bağışıyla inşa edilmiş BÜMED tesisleri, polis destekli Sarıyer Kaymakamlığı'nın kararıyla tahliye edildi.

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GERÇEK GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önce Prof. Dr. Melih Bulu, ardından Prof. Dr. Naci İnci'yi 'kayyum rektör' olarak atadığı Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler ve akademisyenler, uzunca bir süredir eylemlerini sürdürüyordu. 

Bu süreçte birçok öğretim görevlisinin üniversiteyle ilişiği kesildi, öğrenciler soruşturmalarla karşı karşıya kaldı. Şimdi de sıra, her fırsatta akademik özgürlük talebine desteğini açıklayan Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'ne (BÜMED) geldi. 

Rektörlük 7 Ocak 2023 tarihli e-postasında 'Üniversitemizin Eğitim ve Yaşam Alanları Gelişmeye Devam Ediyor' başlığıyla BÜMED sosyal tesislerinin kira sözleşmesini yenilemeyeceğini duyurmuş, ardından dernek yönetimi hukuki sürece başvurmuştu. Ancak Sarıyer Kaymakamlığı, tesislerin 30 Ocak 2023 saat 08.30'a kadar boş olarak teslim edilmesini, karara uyulmaması durumunda tahliyenin cebren yapılacağını bildirmişti. 

Tesislerin tahliyesine bugün, güvenlik güçlerinin de 'eşlik etmesiyle' başlandı. Derneğin yönetim kurulu ise içeri alınmadı. Yönetim kurulu üyeleri duruma tepki göstererek "Evin sahibi evde olmadan evi tahliye edemezsiniz" diyerek kararın uygulanmasının yanlış olduğunu ifade etti. 

Kaymakamlık karar verdi, polis desteğe geldi: Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'ne tahliye - Resim : 1

REKTÖRLÜK DAYANIŞMADAN KORKTU

Öte yandan dernek yönetimi dün tüm Boğaziçi mezunlarını tahliye anına şahitlik etmek için tesislere çağırmıştı. Rektörlüğün tepkilerden çekinerek kampüsleri ziyarete kapattığı görüldü. 

Kaymakamlık karar verdi, polis desteğe geldi: Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'ne tahliye - Resim : 2

Gelişmeyle birlikte, kurulduğu günden bu yana üniversiteye 40 milyon doların üzerinde bağış yapan, sayısız öğrenciye burs sağlayan, mezunlara iş imkanı sunan, akademisyenlerin araştırma giderlerinden konut ihtiyaçlarına kadar çözüm üreten BÜMED’in kampüsteki varlığına resmen son verilmiş oldu. 

VIDEO -  BÜMED tesislerinin tahliyesi böyle görüntülendi.

'HERHANGİ BİR DAYANAK OLMADAN TAHLİYE EDİLİYORUZ'

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Cesur, daha önce yürütmeyi durdurmayla ilgili çok ciddi, kapsamlı bir mütalaa ve Sayıştay raporlarını da kapsayan bir dava dilekçesi sunduklarını söyledi. 

'BİZ ÖĞRENCİYKEN, ÖDEV YAPARKEN BİLE OLDU BİTTİYE GELEMİYORDU HİÇBİR ŞEY'

"Dava dilekçesini sunduktan beş gün sonra kararın çıktığı bilgisi geldi, ancak olumlu veya olumsuz olup olmadığını bilmiyoruz. Her an gelebilir" diyen Cesur, şöyle konuştu:

"Ancak o beklenmeden, oldu bittiye getirilerek bugün herhangi bir dayanağı olmadan tahliye ediliyoruz. Boğaziçi'nde hiç alışık olmadığımız süreçler. Biz öğrenciyken, ödev yaparken bile oldu bittiye gelmiyordu hiçbir şey. Tarihe kara bir leke."

'EĞİTİM KURUMLARININ İÇİ SİSTEMATİK ŞEKİLDE BOŞALTILIYOR'

Derneğin yönetim kurulu üyelerinden Başak Abdulla da bugün boşaltılanın sadece bir bina olmadığını söyledi.

"Bu bir bina boşaltılması değil, onu söylemek istiyorum. Türkiye'deki eğitim kurumlarının içi boşaltılıyor sistematik şekilde. Bu da onun yıkıcı bir halkası. Sadece bir bina boşaltmıyorlar. Çok değerli bir eğitim kurumunun içini teker teker, taksit taksit boşaltıyorlar.

'KENDİ MEZUNLARINDAN KORKAN BİR OKUL YÖNETİMİ'

İçeride her ne yapılıyor da burada 30-40 mezunun görmesinden korkuluyor? Kendi mezunlarından korkan bir okul yönetimi. Hayret ve üzüntü içindeyiz, fakat bugünler geride kalacak bunu da biliyoruz."

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşananlara kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. 

"Binalarına kayyumun çöktüğü Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına sesleniyorum" diye başlayan ana muhalefet partisi lideri, şöyle devam etti: "Rektör görünümlü kayyumu birkaç ay sonra Boğaziçililer ile birlikte tahliye edeceğiz. Ve öyle evine falan da gitmeyecek, suçları ile yüzleşecek."

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