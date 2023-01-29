Boğaziçi mezunları kendi bağışlarıyla yaptırdıkları yerden tahliye ediliyor

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün, 7 Ocak 2023 tarihli e-postasında “Üniversitemizin Eğitim ve Yaşam Alanları Gelişmeye Devam Ediyor” başlığıyla BÜMED sosyal tesislerinin kira sözleşmesini yenilemeyeceğini duyurmasının ardından dernek yönetimi hukuki sürece başvurmuştu.



BÜMED Yönetim Kurulu, hukuki sürecin devam ettiğini ancak Sarıyer Kaymakamlığı'nın 27 Ocak Cuma günü, sosyal tesislerin tahliye edilmesi gerektiğini derneğe resmi olarak bildirdiğini duyurdu.



Mezunların emeğiyle yapılan tesisler tahliye edilmezse, tahliye cebren yapılacak

Dernek yönetimi, kaymakamlığın ilettiği yazıda tesislerin 30 Ocak Pazartesi günü saat 08.30'a kadar boş olarak teslim edilmesini tebliğ ettiğini, karara uyulmaması durumunda tahliyenin cebren yapılacağını bildirdiğini söyledi.

10 BİN MEZUNUN İTİRAZI YOK SAYILDI

Tesislerin kira sözleşmesinin yenilenmemesinin ardından BÜMED, hem yürütmenin durdurulması talebiyle hukuki sürece başvurmuş; hem de Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına açık bir imza kampanyası başlatmıştı. Bir haftada 10.000'e yakın mezun “MEZUNLAR yuvasından, Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü'nden Çıkartılamaz” isimli kampanyaya imza atarak derneğin faaliyetlerinin kampüs içinde gerçekleşmesini istediğini belirtmiş ve üniversite yönetiminin aldığı karardan vazgeçmesini talep etmişti. 10.000'e yakın mezunun imzası 20 Ocak Cuma günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne teslim edilmesine rağmen Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü konuya dair hiçbir açıklamada bulunmadı.

BOĞAZİÇİ TARİHİNDE KARA BİR LEKE

Sosyal tesislerle ilgili karara itiraz etmelerinin en temel sebebinin, mezunların üniversiteye yaptığı yaşamsal katkı olduğunu belirten BÜMED Yönetim Kurulu; bu kararla beraber Boğaziçi Üniversitesi'nin kurum hafızasına ve kültürüne yönelik yapılan saldırılara birinin daha eklendiğinin altını çizdi. Dernek yönetimi, 30 yıldır kampüste bulunan sosyal tesislerle mezunların bir ayaklarının hep üniversitede olmasını sağlamış; yıllarca akademisyen, öğrenci ve mezunların buluşma noktası olmuş tesislerin “akademisyen ve öğrencilere yaşam alanı” açma gayesiyle alınmasının Boğaziçi tarihinde “kara bir leke” olarak kalacağını belirtti.

"BU KARA BULUT BİR GÜN DAĞILACAK"

BÜMED Yönetim Kurulu, tahliye anına şahitlik etmek için BÜMED sosyal tesislerinde olacağını belirterek tüm Boğaziçi Üniversitesi mezunlarını destek vermeye çağırdı:



“BÜMED olarak temel hukuk ilkelerine olan inancımızı koruyor, hukuki süreci titizlikle takip etmeye devam ediyoruz. Hiç kuşkumuz yok ki, üniversitemizin ve derneğimizin üzerine çöken bu kara bulut bir gün dağılacaktır. Yeter ki Boğaziçi camiası olarak bizler, üniversitemizin temel değerlerini ve Boğaziçi ruhunu ısrar ve inatla savunmaya ve yan yana durmaya devam edelim. Biz BÜMED Yönetim Kurulu olarak, 30 Ocak Pazartesi günü saat 08.00'de okulumuzun tarihinde kara bir leke olarak yer alacak bu anda mezunlarımızı temsil etmek üzere BÜMED tesislerinde olacağız. Bu tarihi ana tanıklık ederken yan yana olmanın önemini vurguluyor, hepinizin desteğini bekliyoruz"

Kaynak: Gerçek Gündem