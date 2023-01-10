Kayyum yönetimin hedefindeki BÜMED’den mezunlara çağrı: 15 Ocak’ta buluşalım

GERÇEK GÜNDEM - Boğaziçi Üniversitesi ‘kayyum’ yönetimi, 7 Ocak’ta tüm Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerine gönderdiği bir e-postada, mezunların katkı ve bağışlarıyla inşa edilmiş Mezunlar Derneği’nin (BÜMED) kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğini söyleyerek, BÜMED’in 30 yıldır kullandığı binayı geri alacaklarını duyurdu. Bu karar, 4 binin üzerinde mezunun 2,5 milyon dolarlık bağışı ile inşa edilen, 30 yılı aşkın süredir üniversitenin akademisyenler, öğrenciler ve tüm bileşenlerinin hizmetine açık bir şekilde faaliyetlerini sürdüren Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği sosyal tesislerinin varlığının sona ermesi anlamına geliyor.

“BU TAVIR KABUL EDİLEMEZ”

Boğaziçi Üniversitesi’nin aldığı kararı her mezun gibi e-postalarına düşen bilgilendirme mesajından öğrenen Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu, 8 Ocak 2023 Pazar günü olağanüstü toplandı. Yaklaşık yedi saat süren toplantı sonrası yazılı bir açıklama yayınlayan BÜMED Yönetim Kurulu, üniversite yönetiminin bu tavrının kabul edilemez olduğunu dile getirdi:

“Herhangi bir gerekçe gösterilmeden alınan bu kararla, kurulduğu 1985 yılından bugüne, Boğaziçi Üniversitesi’ne 40 milyon doların üzerinde bağış yapan, sayısız öğrenciye burs imkânı sağlayan, mezunlara iş imkânı sunan, akademisyenlerin araştırma giderlerinden konut ihtiyaçlarına kadar birçok soruna çözüm üreten, mezunları bir araya getirerek profesyonel ve sosyal bağların gelişmesine katkı sunan BÜMED’in okul kampüsündeki varlığına son verilmiş olacak. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün aldığı karar ‘üniversitemizin eğitim ve yaşam alanları gelişmeye devam ediyor’ başlığıyla duyuruldu. Bu büsbütün yanıltıcı bir açıklamadır.”

“15 OCAK’TA BÜMED’DE BULUŞALIM”

20 bin üyesi bulunan BÜMED, tüm mezunlara 15 Ocak’ta eylem çağrısında bulundu. Alınan kararı bir saldırı olarak gördüklerini söyleyen BÜMED, her koşulda Boğaziçi Üniversitesi değerlerini ve ilkelerini savunmaya devam edeceklerini ifade etti:

“BÜMED tesisi; öğrenci, akademisyen ve mezunların eğitim ve yaşam alanı olarak halihazırda faaliyet gösteren ve tüm camianın birlikte var olduğu bir alandır. BÜMED tesisi mezunların akademisyenler, öğrenciler ve üniversite çalışanlarıyla bir arada bulunmasını sağlıyor, olası sorunlara birlikte çözüm üretme iradesini her daim canlı tutuyor. Boğaziçi Üniversitesi mezunları olarak öğrencilerin, akademisyenlerin ve idari kadronun yanında olmaya devam edeceğiz. Bu girişime yönelik olarak tüm mezunlarımızın katılımına açık bir dilekçe ve imza kampanyası başlattık. Ayrıca tüm mezunlarımızı 15 Ocak’ta BÜMED tesisinde bir araya gelmeye ve Boğaziçi ilkelerine hep birlikte sahip çıkmaya çağırıyoruz.”

Kaynak: Gerçek Gündem