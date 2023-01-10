Kartal'daki çifte cinayette kan donduran detaylar: Katil her şeyi itiraf etti

Kartal'da bilekleri kesilmiş halde hastaneye başvuran şüphelinin, evinde cesetleri bulunan iki kadını kendisinin öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa P'nin bilekleri kesilmiş halde Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne gitmesi ve "kayıp" olarak aranan Dilara Gültay ile Cansu Demirel'in evinde öldürülmüş olarak bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

İTİRAF ETTİ

Soruşturma kapsamında polis gözetiminde hastanedeki tedavisi süren Mustafa P. verdiği ilk ifadesinde, evinde tartıştığı Dilara Gültay'ı banyoda boğduğunu, daha sonra arkadaşını sormak için evine gelen Cansu Demirel'i ise bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi.

Olayın ardından bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğunu beyan eden Mustafa P, bir süre sonra hastaneye giderek durumu polise bildirdiğini anlattı.

Bu arada, Gültay ve Demirel'in cenazelerinin bugün iki ayrı camide düzenlenecek cenaze törenlerinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne dün bilekleri kesilmiş halde giden Mustafa P, Cumhuriyet Mahallesi Pelin Sokak'taki evinde iki kadının ölü olarak bulunduğunu söylemişti.

Söz konusu adrese giden ekipler, Dilara Gültay (23) ve Cansu Demirel'in (30) cansız bedeniyle karşılaşmış ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

AA

Kaynak: AA