Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Tolga Sütlü yine hedefte

GERÇEK GÜNDEM

Boğaziçi Üniversitesi’nde kurul kararlarına rağmen sözleşmesi yenilenmeyen moleküler biyoloji ve genetik bölümü öğretim üyesi Dr. Tolga Sütlü, “kayyım rektör” Naci İnci’nin kararıyla görevinden uzaklaştırılmıştı. Görevden uzaklaştırma kararına gerekçe olarak ise Akşam ve Yeni Şafak gazetelerinden Sütlü ile ilgili yer alan iki haber gösterilmişti.

Boğaziçi Üniversitesi’nin özel güvenlik görevlileri, 18 Ocak günü akşam saatlerinde, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tolga Sütlü’nün üniversitedeki ofisine kendisine resmi bir bildirimde bulunmadan girerek ofisin kilidini değiştirdi.

Güvenlik görevlilerine, Sütlü yerine adrese teslim kadro ile işe alınan THY’nin eski genel müdürü Temel Kotil’in oğlu Enes Seyfullah Kotil’in de eşlik ettiği görüldü. Güvenlik görevlileri, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin bina içine astıkları Tolga Sütlü posterlerini de söktü.

“BANA HABER VERİLMEDEN OFİSİMİN KİLİDİ DEĞİŞTİRİLEREK GİRİLDİ”

Gerçek Gündem’e konuşan Dr. Tolga Sütlü, odasında özel eşyalarının olduğunu belirterek kendisine daha önce haber verilmediğini söyledi:

“Odada şahsi eşyalarım vardı. Bana ofisimin boşaltılması yönünde herhangi bir resmi bildirimde bulunmadı. Ne bana ne de bölüm başkanlığına haber verildi.”

SÜTLÜ, KASIM AYINDA DAVA AÇMIŞTI

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tolga Sütlü, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci’nin kendisini asılsız gerekçelerle ve hukuksuz bir şekilde işten çıkardığı gerekçesiyle Rektörlüğe geçtiğimiz kasım ayında dava açmış, görevine son verilmesine ilişkin işlemin iptalini istemişti. Sütlü dava dilekçesinde yoksun kaldığı tüm maaşlarının ve parasal haklarının yasal faizi ile ödenmesini ve tüm özlük haklarının iadesini de talep etmişti. Dava süreci ise hala devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, haftanın her iş günü gerçekleştirdikleri nöbetlerinde Sütlü’nün posterlerini taşımaya ve meslektaşlarının mesnetsiz nedenlerle işten çıkarılmasını protesto etmeye devam ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem