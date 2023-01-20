6 ilde operasyon, 21 gözaltı: Çocuk istismarı içerikli paylaşımlar yapılmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çocukların kullanıldığı müstehcen ürünleri bulundurma, satma ve kullanma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 21 şüpheli yakalandı.

6 ilde operasyon, 21 gözaltı: Çocuk istismarı içerikli paylaşımlar yapılmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çocukların kullanıldığı müstehcen ürünleri bulundurma, satma ve kullanma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan verilen bilgiye göre; Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından “Çocukların kullanıldığı müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Skype isimli mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulaması üzerinden 22 farklı kullanıcının, çocukların cinsel istismarı içerikli müstehcen paylaşım yaptığı tespit edildi.

UYGULAMA ÜZERİNDEN 2 YIL BOYUNCA ÇOCUK İSTİSMARI İÇERİKLİ PAYLAŞIMLAR YAPILMIŞ

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önce aynı suçtan hakkında işlem yapılan H.Ç.’nin arama sonucunda ele geçirilen dizüstü bilgisayarı üzerinde yapılan incelemelerde; 29 Ocak 2017 ile 18 Ocak 2019 tarihleri arasında 22 farklı profil hesabının, mesaj, link, resim ve/veya video şeklinde çocukların cinsel istismarı içerikli müstehcen paylaşımları yaptığı tespit edildi.

22 profil hesabının gerçek kullanıcılarının bulunmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ise toplamda 21 şüpheli ve 1 IP kullanıcısı tespit edildi.

21 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kimlik tespitlerinin ardından İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Samsun, Diyarbakır ve Şanlıurfa olmak üzere toplamda 6 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA

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