14 yaşındaki çocuğu ölüme sürükleyen ihmal: Okul yönetimine defalarca dilekçe yazılmış

Van'ın Çaldıran ilçesinde bulunan Çaldıran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1’inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Muammer Erdoğan, 14 Aralık 2022 tarihinde okul çıkışında servine binmek için karşıdan karşıya geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Muammer Erdoğan’ın eğitim gördüğü 3 Nisan Anadolu Lisesi yönetiminin, kazadan önce tedbir alınması için Çaldıran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne birden fazla kez dilekçe yazdığı ortaya çıktı.

OKUL YÖNETİMİ DİLEKÇE YAZARAK TEDBİR ALINMASINI İSTEDİ

Gazete Duvar'dan Kadir Cesur'un haberine göre, okul yönetimi, okul önünde yol yapım çalışması olduğunu, bundan kaynaklı okul servislerinin okul bahçesine giremediğini ve bu konuda ‘tedbir’ alınması gerektiği konusunda; farklı tarihlerde dilekçe yazdı. Okul yönetiminin kazadan bir hafta önce 7 Aralık 2022 tarihinde yazdığı dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“Okulumuza taşıma yapıp imza atan 11 aracın dışındaki araçlar, okulumuz bahçesine giremeyip öğrencileri okulumuzun önünden geçen uluslararası karayolunun kenarından almaktırlar. İlgili yolun ise uluslararası yol olduğu, ağır vasıta araçları tarafından kullanıldığı ve yolda herhangi bir levha, tabela ve benzeri işaretin olmadığından bu durum öğrencilerimiz için tehlike arz etmektedir. İlgili yüklenici firmalara durumun bildirilmesi ve öğrencileri okul bahçesine bırakarak okul bahçesinden alınması ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ise ilgili yola okul yolu işaretleri konulması gerekmektedir.”

"İHMALKARLIK KARAYOLLARINDA VE EMNİYET BİRİMLERİNDEDİR"

Konu ile ilgili olarak görüştüğümüz Çaldıran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Erol Taş, ihmalin karayollarında ve emniyet birimlerinde olduğunu söyledi. Taş, konuyla şöyle konuştu:

“Okul yönetimi oradan yol geçtiğini, yol verilmediğini bize eylül ayında bildiriyor. Biz de karayollarına ve emniyete bildiriyoruz. Ondan sonra bu şekilde kalıyor. İlçe Milli eğitim Müdürlüğü’ne yazılan herhangi bir yazı karşılıksız değildir. Bize gelen, özellikle iş güvenliği ile ilgili yazıları, iş güvenliği birimine iletiyoruz. Onlar da gerekli yerlere ilettiler ve gelen cevaplar da bizde mevcut. Yani tamamıyla ihmalkarlık, karayollarında ve güvenliği sağlayan emniyet birimlerindedir."

KAZA TUTANAĞINA GÖRE UYARICI TRAFİK LEVHASI VE YAYA GEÇİDİ YOK

Muammer Erdoğan’ın yaşamını yitirdiği kazanın sonrasında hazırlanan kaza tutanağında, yol yapım çalışması esnasında uyarıcı trafik levhalarının ve yaya geçidinin olmadığı belirtildi. Tutanakta, “Olay yerinde daha sonradan yapmış olduğumuz kontrollerde, Çaldıran merkez istikametinden Doğubeyazıt istikametine herhangi bir uyarı-uyarıcı trafik levhasının bulunmadığı ancak Doğubayazıt istikametinden Çaldıran istikametine iki adet yaya geçidi levhasının bulunduğu, ilk levhanın okulun yaklaşık olarak 100-150 metre öncesinde, diğerinin ise okul giriş-çıkışının hemen önünde bulunduğu görülmüştür. Yola boyanmış veya kazınmış yaya geçidine ise rastlanılmamıştır” denildi.

"AMBULANS 25 DAKİKA SONRA GELDİ"

Muammer Erdoğan’ın babası Nihat Erdoğan da kazadan sonra ambulansa haber verildiğini ancak ambulansın 25 dakika sonra geldiğini belirtti. Baba Erdoğan, “Ambulansa anında haber vermişler. 5 dakikalık yola 25 dakikada geliyor. Oğlum hastanede hayatını kaybetti. Ambulans erken gelse, kurtulma ihtimali vardı. Oğlum ihmaller sonucunun kurbanı oldu. Gereken neyse yapacağız, ben yaşadım, başkası yaşamasın” diye konuştu.

Muammer Erdoağan’a çarpan aracın şoförü H.K., olay sonrası tutuklandı. Savcılığın olayla ilgili soruşturması ise devam ediyor.