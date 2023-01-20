Sedat Peker’in iddiası doğrulandı: Ünsal Ban'ın MASAK raporundan Korkmaz Karaca çıktı

AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun boşanma aşamasında olduğu eşi Ünsal Ban ve yakın çevresi hakkında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu önceki gün ortaya çıktı. Ban’ın şoförü Ahmet Karakaş’ın ve Ban’ın iki çocuğunun hesapları ile mal varlıklarının incelendiği raporda yer alan bilgiler bir dönemin ifşası niteliğinde…

TRANSFER VAR TARIH YOK

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre raporda; Ünsal Ban’ın kasası olarak bilinen Ahmet Karakaş’ın, rüşvet skandalına adı karışan ve bu nedenle cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığından istifa etmek zorunda kalan Korkmaz Karaca’ya 1 milyon 917 bin 805 milyon lira gönderdiği tespit edildi. Raporda bu para transferinin ne zaman yapıldığına dair bilgi yer almadı.

VEKIL TAŞKESENLIOĞLU RAPORA SOKULMADI MI?

Raporda yer almayan başka detaylar da var. Zehra Taşkesenlioğlu boşanma dilekçesinde eşi Ünsal Ban’a 2.5 milyon dolar verdiğini belirterek bu parayı geri istemişti. Ancak MASAK raporunda bu paraya ilişkin herhangi bir bilgi de yer almadı. Öte yandan Taşkesenlioğlu ile 3,5 yıl evli kalan Ban’ın MASAK raporunda, ikili arasında herhangi bir para transferine ilişkin bilgiye de yer verilmemesi dikkat çekti. Bu durum 'MASAK Taşkesenlioğlu’na yönelik bilgileri rapora sokmadı mı?' sorusunu akıllara getirdi.

ÇAKICI’NIN DOSTUNU DA ATLAMAMIŞ

Ünsal Ban’ın mafya lideri Alaattin Çakıcı’nın yakın dostu olarak tanınan Toygar Yedigöz’e de para yatırdığı tespit edildi. Ban, Yedigöz’e 1 milyon 224 bin 534 TL yatırdı. Ancak bu işlemin de tarihi raporda yer almadı. Yedigöz ayrıca Outdoor Factory (Açıkhava Fabrikası) isimli şirketin sahibi. Bu şirket seçim öncesi kurulması planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan müzesi projesini yürütüyor.

TEKNE SIRRA KADEM BASTI

Taşkesenlioğlu ve Ban çiftinin boşanma dilekçesinde yazan bilgiye göre; çift 4 milyon 500 bin euroya tekne almış ve bunu Malta’da Elit Yaycılık adına kayıt ettirmişti. Ancak tekne alışverişine ilişkin herhangi bir bilgi de MASAK raporunda yer almadı. Hukukçular teknenin Malta bandıralı olması nedeniyle MASAK raporunda gözükmemesinin normal olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etti. Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtti. Sineren ise söz konusu iddiaları doğruladı.