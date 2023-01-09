Boğaziçi Üniversitesi tarihinde bir ilk: İktisat Fakültesi Dekanı üç bölümün başına da kendini atadı

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Murat Önder, kendisini bu kez de Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne vekaleten başkan olarak atadı.

Geçtiğimiz hafta Ekonomi Bölümü Başkanlığı’ndan istifa eden Prof. Dr. Önder’in üniversitedeki vekâleten yürüttüğü İİBF Dekanı ve İşletme Bölümü Başkanlığı görevleri devam ediyor. Murat Önder bu sefer ise kendini Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne vekâleten başkan olarak atadı. Bu atama kararıyla birlikte dekan, yeniden fakültedeki üç koltuğun sahibi olmuş oldu.

Daha önce Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Önder, Boğaziçi Üniversitesi yönetimi tarafından geçen yıl şubat ayında İİBF Dekanı olarak atanmıştı.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TARİHİNDE BİR İLK

Prof. Dr. Önder, göreve gelmesinin ardından kendisini ilk olarak verilen disiplin cezası ile İşletme Bölümü Başkanlığı’ndan ayrılmak zorunda bırakılan Prof. Dr. Metin Ercan'ın yerine vekaleten atamıştı. İİBF dekanı Önder, daha sonra da Naci İnci tarafından 22 Ağustos’ta görevden alınan Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’un yerine kendini vekaleten getirmişti. Ekonomi Bölümü öğretim üyeleri ise açıklama yaparak atamaya, “Bölüm ve bilim dalı dışından yapılan bu atamayı idari yetkiyi kötüye kullanma ve kamu zararı oluşturma olarak görüyor ve kınıyoruz” şeklinde tepki gösterdi.

Geçtiğimiz hafta Ekonomi Bölümü Başkanlığı’ndan istifa eden dekan, İşletme Bölümü Başkanlığı görevine devam ediyor. Önder, böylece bu atama kararıyla birlikte bir yıl içerisinde dekanlığını yaptığı fakültedeki üç bölümün üçünde de başkanlık görevi yaparak Boğaziçi Üniversitesi tarihinde bir ilke imza atmış oldu.

“KENDİSİ İÇİN İLAN AÇTI” İDDİASI

Ayrıca Prof. Dr. Murat Önder’in Ekim ayında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü için kendi öz geçmişi ile birebir uyuşan bir ilan açılmasını sağladığı iddia edilmişti.

Önder ilana "Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler: Karşılaştırmalı kamu yönetimi, sivil toplum, stratejik yönetim, sivil toplum kuruluşları ve yönetişim üzerine uzmanlaşmak" yazarken kendi özgeçmişinde ise "Araştırma Alanları: Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yönetim Bilimleri" bilgisi yer alıyor.

Dekanın kendisinin, aynı bölüme atanmasını sağlamak için uğraştığını belirten öğretim üyeleri ise yürütmeyi durdurma talebiyle söz konusu ilanı mahkemeye taşımıştı.