Ticaret merkezi başkanları ve CHP'li belediye başkanlarından İmamoğlu'na destek ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yargıtay Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararının ardından destek ziyaretleri sürüyor.

Ticaret merkezi başkanları ve CHP'li 11 belediye başkanı bugün İmamoğlu'na ziyarette bulundu.

Ziyarete ilişkin paylaşımda bulunan İmamoğlu "Millet iradesi her zaman galip gelir. İstanbul'dan yükselen demokrasi ve adalet talebine sahip çıkan ve dayanışmasını gösteren 14 farklı sektörden ticaret merkezi başkanlarına ve 11 CHP'li İl Belediye Başkanımıza teşekkürler" dedi.