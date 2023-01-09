CHP'li Tanrıkulu raporu açıkladı: 2002 yılından 2022 yılı sonuna kadar en az 848 gazeteci tutuklandı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla hazırladığı rapora göre; AKP’nin iktidar olduğu 2002 yılından 2022 yılı sonuna kadar en az 848 gazeteci tutuklandı. Tanrıkulu, 2022'de yaşananları da aktardı.

CHP'li Tanrıkulu raporu açıkladı: 2002 yılından 2022 yılı sonuna kadar en az 848 gazeteci tutuklandı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla hazırladığı raporda; Türkiye’de basın özgürlüğüne ilişkin verileri açıkladı.

HAPİS CEZALARI, RTÜK BASKISI, SALDIRILAR

Tanrıkulu, Türkiye’nin Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke içinde 149’uncu sırada yer aldığına dikkat çekerek, şunları belirtti:

“-2022’de gazeteciler ve basın kuruluşlarına ilişkin en az 174 dava görüldü/duruşma yapıldı. Bu davalarda en az 263 gazeteci yargılandı. Bazı gazeteciler birden çok davada hakim karşısına çıktı.

-Davalarda en az 40 gazeteciye hapis ya da para cezası verildi. Gazetecilere toplamda en az 92 yıl 11 ay 15 gün hapis, en az 317 bin 900 TL para cezası verildi. En az 24 gazeteci beraat etti.

-Bir yıl boyunca en az 33 gazeteci tutuklandı, en az 72 gazeteci gözaltına alındı.  61 gazeteci işini yaparken, özellikle toplumsal olaylarda saldırıya uğradı, engellendi. Saldırıların pek çoğunda gazeteciler gözaltına alındı. Gazeteciler, daha çok sosyal medya üzerinden tehdit edildi, hedef gösterildi.

-RTÜK bir yılda 13 TV kanalına 58 kez ceza verdi.  Halk TV, Tele 1, KRT, Fox TV ve Flash Haber'e 54 kez ceza kesilirken; TGRT Haber, Beyaz TV, ATV, A Haber, Ülke TV, Kanal 7 ve TV24'e sadece 3 kez cezai yaptırım uygulandı. 5 muhalif TV kanalına verilen 54 cezanın toplam tutarı, 17 milyon 335 bin lira olurken; diğer 8 TV kanalına verilen 4 cezanın toplamı 1 milyon 674 bin TL oldu.”

2022’DE DE GAZETECİLER HEDEF OLDU

Tanrıkulu’nun raporuna göre, 2022 yılında; 65 gazeteci saldırıya uğradı. 52 gazeteci hakkında açılan davalardan mahkum oldu, 37 gazeteci tutuklandı, 95 gazeteci gözaltına alındı, 51 gazeteciye soruşturma açıldı.

Rapora göre, AKP’nin iktidar olduğu 2002 yılından 2022 yılı sonuna kadar en az 848 gazeteci tutuklandı.

Kaynak: ANKA

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