Tüfekle kendi fotoğrafını çekmek isteyen 9 yaşındaki çocuk annesini öldürdü
Şanlıurfa'da av tüfeğiyle kendi fotoğrafını çekmek isteyen 9 yaşındaki çocuk, tüfeğin kazayla ateş alması sonucu annesini öldürdü.
İddiaya göre, kırsal Kaynakbaşı Mahallesi'nde 9 yaşındaki F.H., av tüfeğiyle kendi fotoğrafını çekmek isterken yanlışlıkla tetiğe dokundu.
Tüfeğin ateş alması sonucu, çocuğun annesi Güzel H. başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Güzel H.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cesedi hastane morguna götürüldü. Jandarmada F.H.'nin ifadesi psikolog eşliğinde alındı.
Kaynak: İHA
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