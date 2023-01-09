Artvin'de ulaşıma kar engeli: 23 köy yolu kapandı

Artvin'de hava sıcaklığının düşmesiyle kenti etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle köylere ulaşım sağlanamazken İl Özel İdaresi'nin çalışmaları sürüyor.

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Artvin'de ulaşıma kar engeli: 23 köy yolu kapandı

Artvin'de üç gündür süren kar yağışı nedeniyle 23 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle etkili olan kar yağışı sonucu merkezde 3, Ardanuç'ta 2, Arhavi'de 2, Borçka'da 6, Şavşat'ta 2, Yusufeli'nde 8 olmak üzere toplam 23 köye ulaşım sağlanamıyor.

Özel İdare ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri ise Artvin-Ardahan kara yolu güzergahında bulunan Sahara geçidinde trafikte aksama yaşanmaması için belirli aralıklarla kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kar yağışı sonrası sezonun açıldığı Atabarı Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu.

 
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