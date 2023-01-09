Meteoroloji'den yağmur ve sis uyarısı
Meteoroloji, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri ve Trabzon için karla karışık yağmur uyarısında bulunurken, birçok il içinde sis uyarısında bulundu.
Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre 50 ilde salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri kuvvetli sağanak ve yer yer kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
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