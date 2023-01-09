Staj yeri arayan lise öğrencisine ofiste dehşeti yaşattı: "Özür dilerim abim, bir anlık oldu"

Sabah'ta yer alan habere göre, Konya'da lise öğrencisi Ç.G. (15), staj yeri ayarlamak için gittiği mali müşavirlik ofisinde dehşeti yaşadı. Mali müşavir M.Ş'nin (42) cinsel saldırısına uğrayan lise öğrencisi, polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kız Meslek Lisesi'nde muhasebe finansman bölümünde okuyan Ç.G., Aralık ayında bir arkadaşının da staj yaptığı merkez Meram ilçesinde bulunan mali müşavirlik ofisine gitti.

Burada bir süre bekleyen Ç.G., daha sonra staj yeri ayarlayacağını söyleyip çağırması üzerine mali müşavir M.Ş'nin ofisine girdi. M.Ş., iddiaya göre burada genç kızı öptü ve ardından da üzerindeki kıyafetleri açıp cinsel saldırıda bulundu. Yaşadıklarını bir süre kimseye anlatamayan Ç.G. durumu önce okuldaki öğretmenine anlattı. Öğretmen, 'Kız çocuğusun, adın çıkar' dedi.

Ç.G. de daha sonra istismara maruz kaldığı ofiste staj yapan arkadaşına yaşadıklarını anlattı. Arkadaşının durumu polise anlatmasını söylemesi üzerine Ç.G. eve gelen polislere istismarı uğradığını söyledi. Gözaltına alınan M.Ş. 24 Aralık'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ÇOK TATLISIN, ÇOK SEKSİSİN'

Ç.G. Çocuk İzleme Merkezi'nde verdiği ifadesinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Arkadaşımın staj yaptığı mali müşavirlik ofisine gittim. Arkadaşım ve mali müşavirin oğlu birtakım işler için dışarı çıktı. Ofiste çalışan diğer kişide erken çıkacağın söyleyip, gitti. Beni odasına çağırdı. Oturduğum yerde yanıma geldi ve 'Çok tatlısın beni tahrik ediyorsun' dedi. Çenemden tutup beni yanağımdan öptü. Ne yapıyorsun dedim, 'Kusura bakma abim kendime hakim olamadım' dedi. Bana 'Ofis kalabalık ama ben yine de seni alırım, çok seksisin' dedi. Kolumdan tutup üzerimdeki kıyafetleri çekiştirdi. Cinsel bölgelerim açılınca ellemeye başladı. Öpmeye çalıştıkça onu ittim. Eylemine devam edince bağırıp yardım istedim."

SES KAYDI İSTİSMARI ORTAYA ÇIKARDI

Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten M.Ş. ise kendisini iftira atıldığını ve bu nedenle Ç.G'den şikayetçi olduğunu söyledi. Ç.G'nin savcılığa verdiği ses kaydı ise adeta M.Ş'yi ele verdi. Lise öğrencisinin kendisine neden böyle bir şey yaptığını, psikolojisinin bozulduğunu söylediği kayıtlarda M.Ş.'nin ise kız çocuğuna yönelik 'abim' diye konuştuğu görüldü.

M.Ş., kayıtlarda, 'Özür dilerim abim, bir anlık oldu', 'İstemeden oldu, bir daha olmaz zaten. Nefsime yenik düştüm', 'Sana yaptıklarımdan pişman oldum, hataydı, ne diyeceğimi bilemiyorum' ifadelerini kullandı.





