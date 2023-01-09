Üniversite öğrencisinin cesedi denizden çıkarıldı
Balıkesir’in Erdek İlçesinde sahil bandında üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen kişinin cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Marmara Denizi’nde hareketsiz bir kadının olduğu gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Denizden çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi.
Kimlik tespiti yapan polis ekipleri, cesedin Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Nuray Kayar’a ait olduğu tespit edildi.
Polis ekiplerince olay yerinde yapılan gerekli incelemenin ardından, Kayar’ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Kaynak: İHA
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