Arif Sağ buluşmasında 6’lı masaya mesaj: Adayımız Kılıçdaroğlu

Halk müziği sanatçısı Arif Sağ’ın 61’inci sanat yılı Maltepe Belediyesi ev sahipliğinde Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde kutlandı. Sanatçı Arif Sağ ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın hazır bulunduğu gecede Sağ’ın dostları Belkıs Akkale, Erdal Erzincan, Cengiz Özkan, Yılmaz Çelik, Muharrem Temiz ve Arif Sağ’ın oğlu Tolga Sağ sahne aldı.

“ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU”

Konserin sonunda sahneye çıkan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe’deydi. Çepni ve Yörük Festivali’ne katıldı. Bu konser için bir araya gelen herkese saygılarını ve sevgilerini iletti. Biz de bu salondan Sayın Genel Başkanımıza bir selam gönderelim. 6’lı Masanın Cumhurbaşkanı adayı sensin” diyerek salona seslendi. Salondan büyük alkış koparken seyirciler Kılıçdaroğlu’na destek verdi.