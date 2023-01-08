Demirtaş'tan seçim mesajı: Beraber çalışalım, beraber kazanalım

Seçim kampanyasını hapiste başlatan Demirtaş "Kim heyecanınızı küçümsemeye, moralinizi bozmaya çalışıyorsa sizi yanlış yönlendirmeye çalışıyordur. Beraber çalışalım, beraber kazanalım..." dedi.

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Demirtaş'tan seçim mesajı: Beraber çalışalım, beraber kazanalım

6 yıldan fazla süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçime yönelik 'motivasyon' mesajları verdi. 

Son günlerde seçime ilişkin değerlendirmeler yapan Demirtaş, Twitter'dan şu mesajı paylaştı: "Seçim çalışmaları, motivasyonla başarıya ulaşır. Kim heyecanınızı küçümsemeye, moralinizi bozmaya çalışıyorsa bilin ki sizi yanlış yönlendirmeye çalışıyordur. Çok daha güzel bir hayatı hak etmiyor muyuz sizce de? Hep beraber çalışalım, beraber kazanalım, beraber yaşayalım.

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