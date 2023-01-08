Mithat Sancar: Altılı Masa adaylar çıktıktan sonra 'gelin müzakere yönetelim' derse biz 'hayır' demeyiz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Biz ve Altılı Masa adaylar çıktıktan sonra 'gelin açık konuşalım, müzakere yönetelim' derse biz 'hayır' demeyiz"

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Mithat Sancar: Altılı Masa adaylar çıktıktan sonra 'gelin müzakere yönetelim' derse biz 'hayır' demeyiz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Eş Genel Başkan Pervin Buldan'ın gündem olan "HDP ittifaklarıyla birlikte aday çıkaracak" açıklamasının ardından seçime ve gündemdeki konulara ilişkin gazeteci Zeynel Lüle'nin sorularını yanıtladı.

Sancar, "Biz ve Altılı Masa adaylar çıktıktan sonra 'gelin açık konuşalım, müzakere yönetelim' derse biz 'hayır' demeyiz" açıklamasını yaptı. 

Sancar'ın açıklamalarından satır başları şöyle: 

İktidar bu kayyum sistemini ülkenin genel rejimi haline getirecek. Bize karşı yürütülen Kobani davası kumpas davasıdır. Yargı tarihinde örneğine rastlanmayacak kadar..

"Biz bu iktidarı göndermek istiyoruz. Bununla da yetinmek istemiyoruz, bu düzeni değiştirmek için elimizden geleni yapacağız.

Şu an acil ihtiyaç son 10 yılda iyice felaketlere boğmuş olan bu iktidarı seçimle göndermek. Bu hedefse buna giden yolu da oturup konuşarak yapmak gerekiyor. Onu göndereceksiniz ülke boşlukta kalmayacak ki. Gelen yönetim farklı olmayacaksa değişen ne olacak? İki yıl sonra aynı yere geleceksek, yazıktır. 

Yapıcı bir rol üstlenip demokrasi için üzerimize düşeni yapmak istiyoruz.

Adayımızı ilan ettikten sonra seçimlerin doğasında var açık diyalog ve müzakere yöntemi geçerli olabilir. Daha da açık konuşayım, biz adayımızı çıkardıktan sonra gelin açık konuşalım müzakere yönetelim derse biz hayır demeyiz

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