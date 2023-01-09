Van'ın 3 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

Van'da aşırı kar yağışı nedeniyle İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

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Van'ın 3 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

Olumsuz hava koşullarının ardından "Van'da okullar tatil mi edildi" sorusunun cevabı öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı.

Van'da İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Van'daki kar yağışının şiddetlenerek devam etmesi bekleniyor. 

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