Van'ın 3 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
Van'da aşırı kar yağışı nedeniyle İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Olumsuz hava koşullarının ardından "Van'da okullar tatil mi edildi" sorusunun cevabı öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı.
Van'da İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.
Van'daki kar yağışının şiddetlenerek devam etmesi bekleniyor.
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