Kartal'da 2 genç kadının şüpheli ölümü: Bileklerini kesen erkek hastaneye kaldırıldı

Kartal’da 2 genç kadın bir evde ölü bulunurken Bbileklerini keserek intihar teşebbüsünde bulunan Mustafa P. isimli şahsın ise hastanede tedavi altına alındı.

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Kartal'da 2 genç kadının şüpheli ölümü: Bileklerini kesen erkek hastaneye kaldırıldı

Kartal’da 2 genç kız bir evde ölü bulundu. 1 erkek şahıs ise bilekleri kesilmiş halde hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kartal Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski erkek arkadaşı Mustafa P.’nin evine giden Dilara G. ve arkadaşı Cansu D. evde ölü bulundu.

Bileklerini keserek intihar teşebbüsünde bulunan Mustafa P. isimli şahsın ise hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Polislerin ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.

 
 

Kaynak: İHA

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