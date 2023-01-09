Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli!
Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine 10 Ocak Salı günü (yarın) yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
Konuyla ilgili Gestaş tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"10.01.2023 Salı (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. 10.01.2023 Salı (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir"
Kaynak: İHA
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