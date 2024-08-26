Katil Yine Tanıdık Çıktı! Öğretmeni Öldüren Sevgilisi, Konya'da Yakalandı

Türkiye'de kadın cinayetleri bitmiyor. Mersin'de 47 yaşındaki matematik öğretmeni Devrim Emir'in cinayet şüphelisi Murat O. Konya'da yakalandı. Emir'in sevgilisi Murat O., cinayeti işlediğini itiraf etti.

Son Güncelleme:
Katil Yine Tanıdık Çıktı! Öğretmeni Öldüren Sevgilisi, Konya'da Yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesindeki yazlık sitede cesedi bulunan matematik öğretmeni Devrim Emir'in (47), cinayet şüphelisi sevgilisi Murat O. (46), kaçtığı Konya'da yakalandı. Murat O. ifadesinde suçu itiraf ederken, Emir'in cenazesi Karaman'a gönderildi.

Olay, 25 Ağustos'ta ilçeye bağlı Ayaş Mahallesi Yemişkumu semtindeki yazlık sitede meydana geldi. Matematik öğretmeni Devrim Emir'in kaldığı daireden gelen kötü koku üzerine komşuları, durumu jandarmaya bildirdi. Çilingirle kapısı açılan daireye giren ekipler, ailesinin 6 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 2 çocuk annesi Emir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede Emir'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. İncelemenin ardından Emir'in cansız bedeni, otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, cinayet şüphelisi olarak değerlendirilen Emir'in erkek arkadaşı matematik öğretmeni Murat O.'nun yakalanması için çalışma başlattı.

ÖLDÜRDÜĞÜ SEVGİLİSİNİN KREDİ KARTI İLE ALIŞVERİŞ YAPMIŞ

Özel bir kurs merkezinde öğretmen olan Murat O.'nun sevgilisinin cesedinin bulunduğu semtteki bir pansiyonda 5 gün kaldığı belirlendi. Devrim Emir'in kredi kartından hem alışveriş yapan hem de 2 kez para çektiği tespit edilen Murat O., kaçtığı Konya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Cinayeti itiraf eden Murat O., Konya'dan Erdemli'ye getirilerek jandarmada ifadesi alındı. Şüpheli daha sonra sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi. Devrim Demir'in cenazesi ise toprağa verilmek üzere memleketi Karaman'a gönderildi.

Kayıp Öğretmen Günlerdir Aranıyordu! Acı Gerçek Ortaya ÇıktıKayıp Öğretmen Günlerdir Aranıyordu! Acı Gerçek Ortaya ÇıktıYurttan Haberler

Kaynak: DHA

Etiketler
Kadın cinayetleri
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orman Yangınları Nedeniyle Muhalefeti Hedef Aldı: 'Burada Asıl Hesap Vermesi Gerekenler Yerel Yönetimlerdir' Orman Yangınları Nedeniyle Muhalefeti Hedef Aldı
Terazi ve Akreplerin Yüzünün Güleceği Tarih! Köşeyi Bir Anda Dönecekler Terazi ve Akreplerin Yüzünün Güleceği Tarih! Köşeyi Bir Anda Dönecekler
Fatih Portakal Asgari Ücret İçin Net Rakamı Açıkladı! Kimse Bunu Beklemiyordu Fatih Portakal Asgari Ücret İçin Net Rakamı Açıkladı! Kimse Bunu Beklemiyordu
Çiftçilerin Mazot Eylemi Kısa Sürdü: Depo Boşaldı, Traktörler Durdu Çiftçilerin Mazot Eylemi Kısa Sürdü
Ziraat Bankası'ndan İş Bankası'na Esprili 100. Yıl Kutlaması Ziraat Bankası'ndan İş Bankası'na Esprili 100. Yıl Kutlaması
Üniversite Binası AKP Bayraklarıyla Donatıldı! Üniversite Binası AKP Bayraklarıyla Donatıldı!
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Önde Gelen Süt Firması İflas Etti: Binlerce Çalışan İşsiz Kaldı Türkiye'nin Önde Gelen Süt Firması İflas Etti: Binlerce Çalışan İşsiz Kaldı
10 Saniye İçerisinde Hangi Bardakta Daha Az Su Olduğunu Anlayanlar Yüksek Zekaya Sahip 10 Saniye İçerisinde Hangi Bardakta Daha Az Su Olduğunu Anlayanlar Yüksek Zekaya Sahip
Otobüs Şoförünün Hayatı Bir Yolcunun Sözleriyle Değişti: Dev Servete Ortak Oldu Otobüs Şoförünün Hayatı Bir Yolcunun Sözleriyle Değişti
Balıkesir'de Korkunç Olay: Kızını Öldüren Baba Evi Terk Etti, Cesedi Annesi Buldu Kızını Öldüren Baba Evi Terk Etti, Cesedi Annesi Buldu
Türkiye 6 Gündür Narin'i Arıyor: Kayalıklarda Bulunan Kan Lekeleri Kuzenine Ait Çıktı Kayalıklardaki Kan Lekelerinin Kime Ait Olduğu Belli Oldu