Ziraat Bankası'ndan İş Bankası'na Esprili 100. Yıl Kutlaması

26 Ağustos 1924 yılında, Cumhuriyet’in ilk milli bankası olarak kurulan İş Bankası, kuruluşunun 100. yılını kutladı.

1863 yılında kurulan ve 160 yıldır var olan Ziraat Bankası ise esprili bir mesajla İş Bankası'nı tebrik etti.

Ziraat Bankası yayınladığı mesajda;" Üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen bu duyguyu dün gibi hatırlıyoruz. 100. yaşın kutlu olsun İş Bankası!" cümlesini paylaştı.

Bu jeste cevap veren İş Bankası yayınladığı teşekkür mesajında: "Belli bir yaştan sonra geçmiş daha hızlı hatırlanıyor, hakkınızdır! Ziraat Bankası'na yürekten teşekkürler." cümlelerine yer verdi.