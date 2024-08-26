Fed Başkanı Konuştu, Piyasaların Ateşi Fırladı: Gram Altında Yeni Rekor!

Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi beklentilerini güçlendiren açıklamaları sonrası altının ons fiyatı 2 bin 525 dolara çıktı. Dolar/TL'nin 34'ün üzerine çıkmasıyla yurt içinde gram altın fiyatı da 2 bin 763 lirayla rekor seviyeye ulaştı.

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Fed Başkanı Konuştu, Piyasaların Ateşi Fırladı: Gram Altında Yeni Rekor!

Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü yaptığı açıklamalar faiz indirimi beklentisini artırırken, yeni haftanın ilk işlem gününde, halihazırda istikrarsız olan altın fiyatlarının da yükselmesine yol açtı.

Altının ons fiyatı günlük yüzde 0.5'lik yükselişle 2.525 dolara kadar çıktı. Ons fiyatı 2.531 dolarlık rekor seviyeye yaklaşırken dolar/TL'de yaşanan yükseliş gram altında yeni tarihi zirveyi beraberinde getirdi.

Dolar/TL 34.02'ye çıkarken serbest piyasada gram altın da 2.763 lirayı görerek rekor kırdı.

FED BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

Fed Başkanı Jerome Powell, cuma günü Jackson Hole Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada "Artık politikamızı ayarlama vakti geldi. Önümüzdeki veriler faiz indirimin hızını ve miktarını belirleyecek" ifadelerini kullandı.

Halihazırda piyasalar bu konuşmadan önce de Fed'in eylül toplantısında faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakıyordu. Ağırlıklı beklenti 25 baz puanlık bir indirim gelmesi yönünde olsa da Powell'ın 'güvercin' tonlu konuşması 50 baz puanlık indirim ihtimalinin de fiyatlamalara yansımasına katkıda bulundu.

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