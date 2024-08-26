Borsa Yeni Haftaya Yükselişe Başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 71,70 puan ve yüzde 0,74 artışla 9.739,80 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,93 ve holding endeksi yüzde 0,58 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran en fazla kazandıran yüzde 1,45 ile spor, tek kaybettiren yüzde 0,01 ile turizm oldu.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,55 değer kaybıyla 9.668,10 puandan tamamladı.

Kaynak: AA