OECD Açıkladı: Kiralar Uçuşa Geçti, Türkiye Zirveyi Kaptırmadı!

Türkiye'de kira krizi her geçen gün büyüyor. Yüzde 25'lik kira artış sınırının ortadan kalkması ile başlayan süreç, ev sahipleri ile kiracılar arasındaki ilişkileri daha da gerdi. Türkiye, OECD'ye üye ülkeler arasında kira artışında zirveyi kaptı.

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü'ne (OECD) üye ülkelerin Konut Kira Fiyat Endeksi'ndeki yıllık artış oranları belli oldu. Raporda Türkiye, Konut Kira Fiyat Endeksi'ndeki artışta ilk sırada yer aldı.

OECD verilerine göre, Konut Kira Fiyat Endeksi Türkiye'de 663 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'yi 181 puanla Macaristan, 172 puanla Litvanya izledi. Japonya ise 100 puanla en son sırada yer aldı.

Housing Rent Price Index



Türkiye🇹🇷: 663

Hungary🇭🇺: 181

Lithuania🇱🇹: 172

Slovenia🇸🇮: 168

Poland🇵🇱: 164

USA🇺🇸: 144

Colombia🇨🇴: 137

Canada🇨🇦: 127

Mexico🇲🇽: 126

UK🇬🇧: 122

Australia🇦🇺: 116

Germany🇩🇪: 114

Spain🇪🇸: 110

Korea🇰🇷: 108

Italy🇮🇹: 107

France🇫🇷: 106

Japan🇯🇵: 100@OECD pic.twitter.com/xKRwQC3ze7 — Informal Economy (@EconomyInformal) August 26, 2024

KİRA ZAM ORANI YÜZDE 65,93 OLDU

Kira krizine karşı 2022 Haziran'da uygulamaya giren "yüzde 25 zam sınırı" uygulaması 1 Temmuz 2024 itibariyle sonlanmıştı.

Temmuz 2024'ten itibaren ev sahipleri, önümüzdeki aylarda da yenilenecek kira sözleşmelerinde, o ay açıklanacak olan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre kira zammı uygulayabilecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon rakamlarını geçtiğimiz günlerde açıkladı. TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 61,78'e geriledi.

Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon göstergesi yüzde 65,93 olarak açıklandı.

Kaynak: Gerçek Gündem