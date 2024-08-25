Kayıp Öğretmen Günlerdir Aranıyordu! Acı Gerçek Ortaya Çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan öğretmen Devrim Emir'in öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Kayıp Öğretmen Günlerdir Aranıyordu! Acı Gerçek Ortaya Çıktı

Edinilen bilgiye göre, Ayaş Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta evden çıkan matematik öğretmeni Devrim Emir'e (47) ulaşamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Başvuru üzerine Emir'in bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Emir'in evinin karşısındaki yazlık daireden kötü koku gelmesi üzerine kapı vatandaşlar tarafından çilingir yardımıyla açıldı.

Evde hareketsiz halde bulunan bir kadın olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

BIÇAKLANARAK KATLEDİLMİŞ!

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde evdeki kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Güvenlik güçlerince yapılan incelemede ölen kişinin, Devrim Emir olduğu tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Emir'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan Emir'in erkek arkadaşı M.O'nun şüpheli konumunda olduğu ve arandığı öğrenildi.

Kadının kayıp olduğu günler içerisinde şüpheli M.O'nun Emir'in kredi kartından birkaç defa nakit para çektiği ve alışveriş yaptığı ortaya çıktı.

Olay yerine gelen aile avukatlarından Erol Bediz, şüphelilerin araştırıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Devrim Emir

Kaynak: Ajanslar

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