Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Çarpıcı Ayrıntı! Eski Savcıların İfadelerinde Dikkat Çeken Çelişkiler: Kayıp 9 Dakikaya İki Farklı Savunma

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Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin sürdürülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında “suç örgütüne üye olma” suçlamasıyla tutuklanan dönemin Cezaevi Cumhuriyet Savcısı Necip Doğan ile Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören’in savcılık ifadelerine ulaşıldı. FETÖ iltisakları nedeniyle meslekten ihraç edilen iki eski savcının soruşturma kapsamında verdikleri ifadelerde birbirinden farklı beyanlarda bulunması dikkat çekti.

BİR DAKİKA DETAYI

Kozinoğlu’nun cezaevindeki son anlarına ilişkin hazırlanan tutanak da soruşturmanın önemli başlıklarından biri oldu. Acil durum butonuna basılmasının ardından 9 dakika 49 saniye sonra müdahale edilmesine rağmen bu sürenin tutanağa “1 dakika” olarak yazıldığı belirtildi. Söz konusu farklılık iki eski savcıya da soruldu.

'SORGULAMADAN İMZALAYIP GÖNDERMİŞİMDİR”

Tutanakta imzası bulunan dönemin Cezaevi Cumhuriyet Savcısı Necip Doğan, imzanın kendisine ait olduğunu kabul etti ancak belgeyi nerede imzaladığını hatırlamadığını söyledi. Sabah’ta yer alan habere göre Doğan, savcılık ifadesinde, “Soruşturma savcısı ben değildim. İmzaladığım belge muhtemelen başsavcıdan gelmiştir, bu sebeple sorgulamadan imzalayıp göndermişimdir” dedi. Doğan ayrıca, olay yerinin korunması amacıyla cezaevi müdürüne talimat verdiğini ancak bu talimatın yerine getirilmediğini öne sürdü. O dönem soruşturmayı bizzat yürüten Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ise Doğan’ın beyanlarını kabul etmedi. Hatalı görüntü inceleme tutanağından haberdar olmadığını savunan İşgören, “Bu tutanağı ilk defa duyuyorum” ifadesini kullandı. İşgören, ambulansın olay yerine 13 dakikada ulaşmasını makul bulduğunu belirtirken, Necip Doğan ile ilişkisinin geçmişteki görevlendirmelerden ibaret olduğunu ve 13 yıldır görüşmediklerini öne sürdü.

OSMAN ARSLAN TUTUKLANDI, İKİ CEZAEVİ GÖREVLİSİ SERBEST

Soruşturma kapsamında, Kozinoğlu’nun adliyeye girişine ilişkin görüntüleri çeken dönemin Cihan Haber Ajansı muhabiri Osman Arslan ile cezaevi müdürü Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke de adliyeye sevk edildi. Osman Arslan’ın “Yasaklanan Bilgileri Siyasal veya Askerî Casusluk Maksadıyla Açıklama” ve “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma” suçlamalarıyla tutuklandığı belirtildi. Ömer Vatan ve Kazım Beyke ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha önce de Kozinoğlu’nun hayatını kaybettiği dönemde görev yapan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen iki eski savcı soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Kaynak: Sabah