Kozinoğlu Dosyasında Casusluk Depremi: Eski Gazeteci Osman Arslan Tutuklandı

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Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki gizemli ölümünü aydınlatmak üzere yürütülen derinlemesine soruşturmada, son dalga operasyonunda karar çıktı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan ve bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen eski gazeteci Osman Arslan, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HEM CASUSLUK HEM ÖRGÜT ÜYELİĞİ

Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın sunduğu deliller ve şüphelinin ifadesi doğrultusunda eski gazeteci Osman Arslan’ın Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar kapsamındaki maddelerinden tutuklanmasına karar verdi.

Arslan’ın; TCK'nın 337. Maddesi uyarınca "Yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama", TCK'nın 220/2. Maddesi uyarınca ise "Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olma" suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğuna hükmedildi.

Zanlı, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından jandarma ekipleri eşliğinde Silivri Cezaevi'ne nakledildi.

CEZAEVİ MÜDÜRÜ VE VARDİYA AMİRİNE YURT DIŞI YASAĞI

Aynı operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen dönemin Silivri Cezaevi Müdürü Ömer Vatan ile dönemin vardiya amiri Kazım Beyke hakkında karar çıktı. Mahkeme, her iki kamu görevlisinin de yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına hükmetti.

İlk gün ifadesi alınan ambulans şoförü Süleyman Kaba ise jandarma aşamasında salıverilmişti.

TOPLAM TUTUKLU SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Yeniden açılan Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Arslan'ın tutuklanmasıyla birlikte toplam tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Soruşturma kapsamında daha önce şu isimler tutuklanmıştı:

Dönemin savcıları: Olay tarihinde görev yapan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile Cezaevi Savcısı Necip Doğan "suç örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklandı.

Olay tarihinde görev yapan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile Cezaevi Savcısı Necip Doğan "suç örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklandı. Sağlık ve medya mensupları: İlk operasyonel dalgalarda, aralarında bir gazeteci (muhabir) ve 2 acil tıp teknisyeninin de bulunduğu 4 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlk operasyonel dalgalarda, aralarında bir gazeteci (muhabir) ve 2 acil tıp teknisyeninin de bulunduğu 4 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Askeri personel: O dönem cezaevinde jandarma er olarak görev yapan bir şüpheli daha ilk dalgada tutuklananlar arasında.

Kaynak: Haber Merkezi