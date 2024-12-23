Kabine Bugün Toplanıyor... İşte Masadaki Başlıklar

Kabine bugün toplanıyor. Kritik konu başlıkları ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı’nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın asgari ücrete planlanan zam konusunda bir sunum yapması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET GÜNDEMDE

Geçen hafta üçüncü kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda, işveren kesimi herhangi bir rakam açıklamamıştı. TÜRK-İŞ ise işçiler için 29 bin 583 lira talep ettiklerini duyurmuştu. Bu hafta gerçekleşmesi beklenen komisyonun son toplantısı, kamuoyunun dikkatle takip ettiği bir konu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, sürecin ilerleyişiyle ilgili bakanlıklara talimatlar vermesi bekleniyor.

SURİYE VE FİLİSTİN KONUŞULACAK

Toplantıda Suriye'ye dair gelişmeler de masaya yatırılacak ve Suriye'deki yeni hükümetle planlanan ilişkiler ele alınacak. Ayrıca, Suriyeli mültecilerin güvenli geri dönüşleri de toplantının gündem maddeleri arasında olacak.

Toplantının diğer önemli başlıkları arasında İsrail’in Gazze'ye saldırıları yer alıyor. Türkiye’nin Filistin halkına yönelik yardım planları da gündemde olacak.

Kaynak: Haber Merkezi