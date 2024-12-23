Önce Marmara Sonra Muğla... Prof. Dr. Naci Görür'den Korkutan Depremler Sonrası Peş Peşe Paylaşımlar

Muğla'nın Datça ilçesinin açıklarında dün akşam saatlerinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem Datça'nın 224 kilometre açıklarında, 4.7 büyüklüğünde gerçekleşti. AFAD'a göre, depremin derinliği 7.03 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise 22.09'da gerçekleşen depremin, Girit açıklarında meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıklayan Kandilli Rasathanesi, derinliği ise 8.2 kilometre olarak belirtti.

NACİ GÖRÜR'DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depremle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Girit adası açıklarında ard arda depremler oluyor. En son deprem 4,8. Depremler Plini-Strabo zonu üzerinde.Biliyorsunuz bu zon Helen-Kıbrıs yayının bir parçası. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Görür, önceki gün Avcılar'da 3 büyüklüğünde, dün ise Marmaraereğlisi'nde 3.5 büyüklüğünde meydana gelen depremlerle ilgili açıklama yaptı.

Görür, Marmara'da meydana gelen depremlerle ilgili olarak, "Marmara Denizinde olan 4’den küçük depremleri değerlendirmiyoruz. Son Deprem Marmaraereğlisi açıklarında oldu. Bu yörenin doğusunda Kumburgaz Fayında deprem bekliyoruz. Batısındaki Tekirdağ Fayı kırılmış anca bu yörede depremler daha çok gaz çıkışları nedeniyle çökellerde oluşan deformasyonlar sonucu oluşuyor. Kilitli faylarda bile bu boyutta depremler normal. Fay nihayetinde stres biriktiriyor ve zaman zaman küçük depremler de oluşturuyor. Sevgiyle" diye yazdı.

Marmara Denizinde olan 4’den küçük depremleri değerlendirmiyoruz. Son Deprem Marmara Ereğlisi açıklarında oldu. Bu yörenin doğusunda Kumburgaz Fayında deprem bekliyoruz. Batısındaki Tekirdağ Fayı kırılmış anca bu yörede depremler daha çok gaz çıkışları nedeniyle çökellerde oluşan… — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) December 22, 2024

Kaynak: Haber Merkezi