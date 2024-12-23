Emekli Promosyonuna Sınır! 24 Bin TL Hayal, Milyonlarca Kişi ‘Limit’e Takılacak: Emekli Zammı da Kurtaramayacak, En Fazla 10 Bin TL…

Ocak ayı yaklaşırken bankalar arasında emeklilere yönelik promosyon yarışı hız kazandı. Yeni emekli olanlar, emekli olmaya hak kazananlar ya da maaşını başka bir bankaya taşımak isteyenler için çeşitli kampanyalar sunulurken, en yüksek promosyon veren banka rakamı 24 bin liraya kadar yükseltti. Bazı özel bankalar emekli maaşından daha yüksek promosyon bile verir hale geldi.

Bankalar bu yüksek promosyonları verirken bazı şartlar öne sürüyorlar. Kredi kartı kullanma, kredi kullanma, otomatik fatura talimatı gibi birçok şartı öne sürüyorlar. Emekli maaşına zam sonrası rakamların daha da artması bekleniyor.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ KÖK MAAŞ HESABI İLE EN DÜŞÜK AYLIK TAHMİNİ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2025 zam döneminde yüzde 16-18 arasında bir artışı maaşlarında görecek. Bu kapsamda Bağ-Kur esnaf emeklisinin Ocak 2025 maaşının Merkez Bankası son tahminlerine göre 14.795 TL’ye, Bağ-Kur tarım emeklisinin 11.758 TL’ye yükselmesi bekleniyor. SSK 2000 öncesinde emekli olanlar için 16.523 TL ve SSK 2000 sonrasında 10.245 TL’ye denk geliyor. Ancak en düşük emekli maaşı olan 12.500’ün altında kalan rakamlar yine taban aylığa eşitlenerek maaşları bu rakam seviyesinde kalmaya devam edecek.

EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONUNDA 10 BİN TL SINIRI

Emekli maaş promosyon rakamları kamu bankalarında maaşı 10.000 TL'ye kadar olanlar için 5.000 TL, 10.000 TL - 15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000 TL - 20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL ve 20.000 TL üstü olanlara 12.000 TL olarak ödeniyordu. Bu kapsamda milyonlarca emeklinin en fazla 10 bin TL emekli maaş promosyonu alabileceği görülüyor.

KİM, NE KADAR PROMOSYON ALABİLİR?

En düşük emekli maaşında beklenti 15 bin TL olması yönünde. Bu ihtimal masadaki en güçlü olasılık olarak karşımıza çıkarken, kök maaş zammı sonrası Bağ-Kur esnaf ve tarım emeklisi ile SSK 2000 sonrası emeklilerinin taban maaşı da 15 bin TL’ye tamamlanacak. SSK 2000 öncesi emeklileri de 15-20 bin TL baremi arasında kalacağı için onlar da bu sınıra dahil olacak. Böylece milyonlarca kişi emekli maaş promosyonunda 15 bin TL baremine takılacak.

Kaynak: Haber Merkezi