Ekonomi Zayıfladıkça Talep Arttı: Üç Emekli Bir Milli Piyango Biletine Giriyor

Yılın sona ermesine az bir zaman kala Milli Piyango'nun 2025 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 600 milyon lira olarak belirlendi. Mevcut ekonomik gidişatta büyük geçim sıkıntııs yaşayan milyonlarca vatandaş ikramiye kazanma umuduyla milli piyango bileti satın alırken, İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Odası Başkanı Paşa Çakmak ve bilet satıcıları şu anki durumu anlattı.

Ekonomik krizin bilet satışlarını etkilediğini belirten Çakmak, bu yıl bir ilki yaşadıklarını, emeklilerin ortaklaşa bilet aldıklarını söyledi. Çakmak, “Satışlardan çok memnunuz. Çeyrek biletlerimiz yok satıyor. Ama emeklilerde sıkıntımız var. İlk kez bu sene ortak bilet almayı gördük kurban gibi. Durumu iyi olanlar paket paket bilet alıyor, paket yüzlük seri alanlar var. Ama emekliler 2-3 kişi ortak bilet alıyor" diye konuştu.

İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Odası Başkanı Paşa Çakmak

'EKONOMİK SIKINTI OLUNCA MİLLİ PİYANGOYA YÖNELİYORLAR'

Ekonomik sıkıntıların insanları milli piyangoya daha çok yönlendirdiğini ve kazanma umudunun olduğunu belirten Çalmak, umudun büyük ikramiyede değil, ‘kendilerini idare edecek’ meblağlarda olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İnsanların daha çok umutları var. Ekonomik sıkıntılar olduğunda vatandaş şans oyunlarına daha çok yöneliyor. Para yetmediği için ortak alıyorlar. Ama herkes biletini alıyor. Almamazlık etmiyorlar. O yüzden biletlere rağbet daha fazla. İnsanlar ‘Bana 50-100 bin lira çıksın, 600 milyon istemiyorum’ diyor. Ya da ‘Bir harcamam var, kredi kartı borcum var’ diyor. Gençlerimiz de bilet alıyor, onlar internetten alıyor. 60-70 yaşındaki vatandaşlarımız sayısalı versen de kabul etmiyor. Mutlaka klasik milli piyango olsun istiyor. Bu zaten sadece Türkiye’de var klasik piyango."

'BU YIL SATIŞLAR DAHA İYİ'

Milli Piyango bileti satıcısı Gülnaz Ok ise emeklilerin zor durumuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Bu yıl eskisinden daha iyi satışlar. Ama emekliler 3-5 kişi ortak bilet alıyorlar. ‘Daha fazla alın’ dediğimde de ‘maaşla geçiniyoruz kızım’ diyorlar. Maaşları yükselse daha fazla alırlar diye düşünüyorum. Geçen sene çeyrek bilete çıktıysa bu sene yarıma çıkar diye yarım alıyorlar. Şu an yarım ve çeyrek bileti çok satıyorum. Tam bilet alan seyrek. Günde iki tane zor satıyorum.”

Kaynak: ANKA