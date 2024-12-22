Milyonlar Bekliyor: Asgari Ücrette Son Viraj! O Gün Belli Olacak

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücretin salı ya da çarşamba günü belli olması bekleniyor. İlk üç toplantıdan rakam çıkmamış, TÜRK-İŞ tarafı, taleplerini 29 bin 583 lira olarak açıklamıştı.

Son Güncelleme:
Milyonlar Bekliyor: Asgari Ücrette Son Viraj! O Gün Belli Olacak

Türkiye’de milyonlarca çalışanın gözünü kulağını çevirdiği asgari ücrette artık sürecin sonuna gelindi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılan ilk üç Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısından herhangi bir rakam çıkmazken, gözler 4. Toplantıya çevrildi.

Salı ya da Çarşamba günü yapılacak olan toplantıda, komisyondan yeni asgari ücret rakamının çıkması bekleniyor.

Milyonlar Bekliyor: Asgari Ücrette Son Viraj! O Gün Belli Olacak - Resim : 1

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücrete, önce yüzde 45 oranında enflasyon zammı uygulanması, ardından ortaya çıkacak rakama yüzde 20 refah payı talep ettiklerini açıklamıştı.

TÜRK-İŞ, asgari ücret talebinin 29 bin 583 lira olduğunu açıklamıştı. Ancak işveren tarafının bu teklife sıcak bakmadığı kaydedilmişti.

Milyonlar Bekliyor: Asgari Ücrette Son Viraj! O Gün Belli Olacak - Resim : 2

OLASI ZAM ORANINA GÖRE ASGARİ ÜCRET

TÜRK-İŞ'in zam talebi yüzde 74'lük artışa karşılık gelirken, kamuoyunda konuşulan bazı zam senaryoları dikkate alındığında, yeni asgari ücret için ortaya çıkan tahmini rakamlar yaklaşık olarak şöyle:

"Yüzde 30 zamla net 22 bin 103 lira

Yüzde 35 zamla net 22 bin 953 lira

Yüzde 40 zamla net 23 bin 803 lira

Yüzde 45 zamla net 24 bin 653 lira

Yüzde 50 zamla net 25 bin 503 lira."

AKP'li İsimden Asgari Ücret Tepkisi: Beklentiyle ÖrtüşmüyorAKP'li İsimden Asgari Ücret Tepkisi: Beklentiyle ÖrtüşmüyorGüncel
Herkesin Gözü O Tarihte... AKP Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Rakam VerdiHerkesin Gözü O Tarihte... AKP Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Rakam VerdiEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Asgari Ücret Türk-İş
Son Güncelleme:
Biber Dolmasının Sulu Kalmaması İçin En Etkili Pişirme Yöntemi Biber Dolmasının Sulu Kalmaması İçin En Etkili Pişirme Yöntemi
Tencereye Eklenince Lokanta Usulü Oluyor! Ezogelin Pişirirken Deneyin Tencereye Eklenince Lokanta Usulü Oluyor! Ezogelin Pişirirken Deneyin
Herkesin Gözü O Tarihte... AKP Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Rakam Verdi İktidar Asgari Ücrette Rakam Verdi
Türkiye'nin 50 Yılık Nakliye Devi İflas Etti! İstanbul'dan Kars'a Taşımacılık Yapıyordu Türkiye'nin 50 Yılık Nakliye Devi İflas Etti! İstanbul'dan Kars'a Taşımacılık Yapıyordu