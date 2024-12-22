Milyonlar Bekliyor: Asgari Ücrette Son Viraj! O Gün Belli Olacak

Türkiye’de milyonlarca çalışanın gözünü kulağını çevirdiği asgari ücrette artık sürecin sonuna gelindi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılan ilk üç Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısından herhangi bir rakam çıkmazken, gözler 4. Toplantıya çevrildi.

Salı ya da Çarşamba günü yapılacak olan toplantıda, komisyondan yeni asgari ücret rakamının çıkması bekleniyor.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücrete, önce yüzde 45 oranında enflasyon zammı uygulanması, ardından ortaya çıkacak rakama yüzde 20 refah payı talep ettiklerini açıklamıştı.

TÜRK-İŞ, asgari ücret talebinin 29 bin 583 lira olduğunu açıklamıştı. Ancak işveren tarafının bu teklife sıcak bakmadığı kaydedilmişti.

OLASI ZAM ORANINA GÖRE ASGARİ ÜCRET

TÜRK-İŞ'in zam talebi yüzde 74'lük artışa karşılık gelirken, kamuoyunda konuşulan bazı zam senaryoları dikkate alındığında, yeni asgari ücret için ortaya çıkan tahmini rakamlar yaklaşık olarak şöyle:

"Yüzde 30 zamla net 22 bin 103 lira

Yüzde 35 zamla net 22 bin 953 lira

Yüzde 40 zamla net 23 bin 803 lira

Yüzde 45 zamla net 24 bin 653 lira

Yüzde 50 zamla net 25 bin 503 lira."

Kaynak: AA