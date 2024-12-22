AKP'li İsimden Asgari Ücret Tepkisi: Beklentiyle Örtüşmüyor

Eski AKP Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, asgari ücret zammı ve piyasalardaki beklentiye ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tayyar "Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılacak artış için son eşikteyiz" dedi.

Tayyar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomi yönetiminden yansıyan tahmini artış oranı, toplumsal beklentilerle örtüşmüyor. Sanıyorum herkes, Cumhurbaşkanımızın vicdani refah payını gözlüyor. Dilerim, topluma bir nebze nefes aldıracak artış olur. Kuşkusuz, ekonominin gerçekçi zemine oturtulması çok önemli ama son yıllarda derinleşen yoksulluğun yol açtığı tahribat, sürdürülebilir değil. Ekonomik politikaların sosyal yönü, güçlendirilmelidir."

'FİYAT TERÖRÜ'

Asgari ücretteki artışın enflasyonu artırmayacağını savunan Tayyar 'fiyat terörü' diyerek piyasalardaki fiyat artışlarına değindi.

"Piyasalar yaşadıkları her zorluğu çılgınca fiyatlıyor zaten. Yeni yıldaki zamları da şimdiden etiketlere keyfi olarak yansıtmaya başladılar bile. Enflasyonu tetikleyen asıl sorun, fiyatlamadaki keyfilik, denetimsizliktir. Zira piyasalarda fiyat ölçüsü kalmadı. Amiyane tabirle asıl tehdit fiyat terörüdür."

Kaynak: Haber Merkezi