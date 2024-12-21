Asgari Ücret Zammını Konuşurken Adeta Çıldırdı! Ersan Şen ‘45.357 TL’ Gerçeğini Açıkladı: ‘Masada Pasta Mı Yiyorlar?’

Asgari ücrete zam tartışmaları devam ediyor. Masanın işçi kesimi temsilcisi TÜRK-İŞ 29.583 TL asgari ücret rakamı talep ederken bu rakamın gerçekçiliği ise bir başka gündem maddesi oldu. Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? diye merak edenlerin hesapları iyice karışırken Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen’den asgari ücrete zamda çok konuşulacak bir çıkış geldi.

ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENME SÜRECİNİ ELEŞTİRDİ

TV100’de yayınlanan ve Erdoğan Aktaş’ın moderatörlüğünü yaptığı Eşit Ağırlık programında konuşan Ersan Şen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üç toplantıda henüz bir rakam konuşmamasını eleştirdi. Adeta çılgına dönen Şen, “Asgari ücrette devlet neden işin içinde? Devlet kazanıyor zaten. Asgari ücret arttığında devlet daha fazla vergi alıyor” diyerek, “Bunun tarafları kim? İşçi ve işveren. Bırak kardeşim anlaşıyorlarsa anlaşsınlar, anlaşmıyorlarsa grev ve lokavt hakları var. Neden işçi hakkını kullanamıyor? İşveren de hakkını kullansın. Demokrasi var” yorumunu yaptı.

TESPİT KOMİSYONUNA VERDİ VERİŞTİRDİ

Bütçe görüşmelerine dikkat çeken Şen, “Sayın Bakan ne diyor? 825 milyar Türk Lirası asgari ücretten, dolayısı ile işverenden vergi bekliyoruz. Asgari ücret belli zaten. Biz neyi konuşuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’nın dediği olur. Bu toplantılar yapılıyor, ne oluyor? Çay mı içiyorlar, çorba mı içiyorlar, pasta mı yiyorlar, kek mi yiyorlar, ne yapıyorlar? Neyi belirleyip, neyi konuşuyorlar? 30 değil, 40 yapsan ne olur?” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETTE 10 BİN DOLAR TARTIŞMASI

Asgari ücrette Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) hesabı da yapan Ersan Şen şunları dile getirdi:

“Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki, ‘2024 yılı sonunda Türkiye Cumhuriyeti’nde GSMH 1 trilyon 331 milyar TL olacak.’ Biz 86 milyonuz diyelim. Kişi başına yılda GSMH’den her Türk vatandaşına düşen para 15.551 dolar. Yani 544 bin 285 TL. 12’ye böldüğünde 45.357 TL. Ben bunu verin demiyorum. 5’ini zengine ver, 10’unu yap işlet devretçiye verin. Niye 30 bin TL vermiyorsunuz ya? Hepimiz eşitsek ve sosyal devlet isek niye asgari ücreti 10 bin dolara eşitlemiyorsunuz? En düşük emekli maaşını 7500 dolara eşlemiyorsunuz? Yap işletçiye gelince döviz üzerinde garanti para farklarını veriyorsunuz, vatandaşa neden bunu yapmıyorsunuz?”

Kaynak: Haber Merkezi