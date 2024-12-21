Asgari Ücret için 4. Toplantı Öncesi Yeni Gelişme: Merkez Bankası Açıkladı, O Veri de Masaya Geliyor! 24.700 TL Hesabı...

Son dakika haberleri… 2024 asgari ücret net 17.002 TL olmuş, yüzde 49,11’lik artış sonrası brüt ise 20.002 TL’ye yükselmişti. Asgari ücretin işverene maliyeti 23.503 TL’ye ulaşırken tarihte ilk kez 500 dolar bandını aşarak 570 dolara erişmişti. Ancak enflasyondaki artış nedeniyle bugün alım gücü 11 bin TL seviyelerine kadar geriledi. Peki 2025 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? O sorunun yanıtı belli oluyor.

ASGARİ ÜCRETTE 4. TOPLANTI

Yeni asgari ücreti belirleme süreci 4. toplantıya sarktı. İlk 3 toplantıda rakam konuşmayan taraflar hafta başında bir kez daha masaya oturarak 2025 yılında uygulanacak asgari ücret rakamını belirleyecek. Masadan bu yıl da uzlaşı çıkması beklenmezken, işçi ve işverenlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi, ardından da makul bir asgari ücret rakamının açıklanması bekleniyor.

İLK TALEP İŞÇİLERDEN

3. toplantıda da işveren sendikası TİSK’in teklif vermesini bekleyen TÜRK-İŞ gelen tepkiler üzerine ilk kez taleplerini açıklamak zorunda kaldı. 3. toplantının ardından TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay kameralar karşısına geçerek refah payı ile yüzde 45+20 zam formülünü açıkladı. Yüzde 74’e denk gelen bir artış ile rakamın 29.583 TL olmasını istedi.

İşveren kanadının ise yüzde 30 üzerindeki bir zamma sıcak bakmadığı kulislere yansıyan bilgiler arasında.

MERKEZ BANKASI’NDAN SON ENFLASYON TAHMİNİ

Komisyon toplantılarında enflasyon tahminleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın anket çalışmaları, büyüme rakamları, TİSK'e ve TÜRK-İş'e ait veriler yer alırken dün hesapları bir kez daha değiştirecek açıklama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan geldi.

Banka yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize ederek yüzde 44,81’den yüzde 45,28’e yükseltti. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere ekonomi yönetiminin ‘Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek’ açıklaması ile yeni asgari ücrette zam oranına ışık tutuldu.

ERDOĞAN’DAN ASGARİ ÜCRETE REFAH PAYI!

TÜRK-İŞ’in talebine ilişkin açıklamada bulunan AKP Kayseri Milletvekili, ‘Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yapmadıkça bunlar sadece istişareden ibarettir. Çünkü nihai kararda hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama bağlayıcı olacaktır. Kurumlar konuşacak, herkes taleplerini iletecek. Çalışma Bakanımız da, Cumhurbaşkanımız da devrede” diyerek rakam vermekten kaçındı.

Asgari ücrete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dokunuşu yapacağı ihtimali oldukça yüksek. Bu kapsamda 25 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek AKP Grup toplantısında refah paylı asgari ücreti Erdoğan’ın duyurması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE OLUR?

Aylık enflasyon verileri asgari ücrete zamda alt sınır olacak. Merkez Bankası’nın son tahminine göre bu rakamın yüzde 16,54 ile en az 19.814 TL’den az olmayacağı kesin! Yüzde 45,28’lik üst limite göre ise 24.700 TL rakamı öne çıkıyor. Asgari ücretin psikolojik seviye olan 25 bin TL’nin üzerinde olmasına ise olasılık verilmiyor.

Kaynak: Haber Merkezi