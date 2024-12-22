35 Aracın Lastiğini Patlatıp Kendilerini Böyle Savundular: 'Kafamız Güzeldi'

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'nde Feyzullah K. ve Alper Ö. adlı şahıslar, park halindeki 34 otomobil ve 1 traktörün lastiklerini patlattı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansırken, araç sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Akıncılar Polis Merkezi amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis olay yerine gelip güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, tespit ettiği 2 şüpheli de yakalandı. Her iki şüphelinin de emniyetteki ifadesinde alkollü olduklarını bir şey hatırlamadıklarını söylediği belirtildi.

'YAPTIKLARIMDAN PİŞMANIM'

Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Feyzullah K., “Kafamız güzeldi hiçbir şey hatırlamıyoruz. Pişmanım yaptıklarım için” dedi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Feyzullah K. ve Alper Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA