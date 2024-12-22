35 Aracın Lastiğini Patlatıp Kendilerini Böyle Savundular: 'Kafamız Güzeldi'

Adana'da park halindeki 35 aracının lastiğini patlatan şüpheliler tutuklandı. Şahısların kendilerini "Kafamız güzeldi hiçbir şey hatırlamıyoruz" sözleriyle savunmaya çalıştıkları öğrenildi.

35 Aracın Lastiğini Patlatıp Kendilerini Böyle Savundular: 'Kafamız Güzeldi'

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'nde Feyzullah K. ve Alper Ö. adlı şahıslar, park halindeki 34 otomobil ve 1 traktörün lastiklerini patlattı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansırken, araç sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Akıncılar Polis Merkezi amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis olay yerine gelip güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, tespit ettiği 2 şüpheli de yakalandı. Her iki şüphelinin de emniyetteki ifadesinde alkollü olduklarını bir şey hatırlamadıklarını söylediği belirtildi.

35 Aracın Lastiğini Patlatıp Kendilerini Böyle Savundular: 'Kafamız Güzeldi' - Resim : 1

'YAPTIKLARIMDAN PİŞMANIM'

Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Feyzullah K., “Kafamız güzeldi hiçbir şey hatırlamıyoruz. Pişmanım yaptıklarım için” dedi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Feyzullah K. ve Alper Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Pes' Dedirten Hırsızlık: Hem Çaldı Hem de Film Gibi Kaydettirdi'Pes' Dedirten Hırsızlık: Hem Çaldı Hem de Film Gibi KaydettirdiGüncel
Kimse Anlam Veremedi... İzmir'de Bir Acayip Hırsızlık!Kimse Anlam Veremedi... İzmir'de Bir Acayip Hırsızlık!Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Adana Polis
Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı 'Çok Önemli Futbol Adamı Diyerek' Duyurdu 'Çok Önemli Futbol Adamı Diyerek' Duyurdu
Otoyol Tabelalarındaki Kodların Anlamını Hiç Merak Ettiniz mi? İşte Renkler ve Sayıların Anlamı Otoyol Tabelalarındaki Kodların Anlamını Hiç Merak Ettiniz mi? İşte Renkler ve Sayıların Anlamı
Biber Dolmasının Sulu Kalmaması İçin En Etkili Pişirme Yöntemi Biber Dolmasının Sulu Kalmaması İçin En Etkili Pişirme Yöntemi
İstanbul'da Feci Kaza! Çapa’da İki İETT Otobüsü Çarpıştı Çapa'da Feci Kaza! İki İETT Otobüsü Çarpıştı