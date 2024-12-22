Muğla'da Ambulans Helikopter Hastaneye Çarpıp Düştü: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne dün görevli olarak gelen ambulans helikopter, olumsuz hava şartları nedeniyle havalanamadı. Bugün sabah saatlerinde Antalya'ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla hastane binasına çarparak kaza kırıma uğradı.

Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler kaza yerinde çalışmalarını sürdürürken, ilk belirlemelere göre, 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

HASTANEDE MADDİ HASAR VAR

Muğla Valisi İdris Akbıyık, "2 pilot, 1 hekim ve 1 personelimiz hayatını kaybetti. Hastane içinde bir sıkıntımız yok" dedi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Turhan Togan, binada sadece maddi hasar olduğunu, hastanede bulunan hastaların durumunun iyi olduğunu belirtti.

BAKANLIKTAN İLK AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarparak boş bir alana düşmüştür. Meydana gelen kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

Kaynak: AA-DHA-İHA