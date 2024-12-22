Herkesin Gözü O Tarihte... AKP Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Rakam Verdi

Milyonlarca vatandaş uzun süredir yüksek enflasyon karşısında eriyen maaşlarıyla geçinmeye çalışırken, herkesin gözü kulağı 2025 yılı için asgari ücrete yapılacak artışta. Önümüzdeki hafta belli olacağı düşünülen asgari ücrete ilişkin Tespit Komisyonu üç kez masaya otursa da rakam konuşulmadığını söyledi. Durum tepki çekince TÜRK-İŞ, asgari ücret talebini 29 bin 583 TL olarak açıkladı. AKP'de yaygın kanaat ise asgari ücretin 22-24 bin lira arasında sonuçlanabileceği...

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; en düşük emekli aylığındaki artış oranında da asgari ücret zammının önemli olduğunu hatırlatan AKP kaynakları, mevcut çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda en düşük emekli aylığının 14 bin 200 liraya kadar yükseltilebileceğini söyledi.

KRİTİK TARİH 3 OCAK

Kaynaklar, ”Asgari ücrete yapılacak zam ve 3 Ocak’ta emeklilerinin zam oranı belli olduktan sonra en düşük emekli aylığında da yeni bir rakam belirlenecek. Mevcut bütçe imkanları dikkate alındığında en düşük emekli aylığının 13 bin 500-14 bin 200 lira arasında bir rakam olabileceğini tahmin ediyoruz. Kaç kişi etkilenecek, bütçeye maliyeti nedir? Bu çalışmalar yılbaşından sonra yapılacak” bilgisini paylaştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi